https://ria.ru/20250828/ssha-2038209138.html

В США оценили идею ограничить сроки действия виз для журналистов

В США оценили идею ограничить сроки действия виз для журналистов - РИА Новости, 28.08.2025

В США оценили идею ограничить сроки действия виз для журналистов

Стремление властей США серьезно ограничить сроки действия виз для иностранных журналистов нарушает Первую поправку американской конституции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T22:59:00+03:00

2025-08-28T22:59:00+03:00

2025-08-28T22:59:00+03:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

джо байден

министерство внутренней безопасности сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Стремление властей США серьезно ограничить сроки действия виз для иностранных журналистов нарушает Первую поправку американской конституции, заявил РИА Новости президент Ассоциации иностранных журналистов США (АИЖ) Иэн Уильямс. Ранее министерство внутренней безопасности США (DHS) предложило изменить правила въезда для иностранных студентов, участников обменных программ и журналистов, ограничив их пребывание фиксированным периодом. Согласно инициативе, в случае ее одобрения журналисты по визе I получат право работать в США до 240 дней с возможностью продления, а для граждан Китая этот срок ограничат 90 днями. "Безусловно, большинство представителей СМИ видят в этом потенциальную угрозу Первой поправке конституции", - сказал Уильямс. Он подчеркнул, что АИЖ изучит возможные варианты для ответа на данную инициативу правительств. Кроме того, напомнил он, президент США Дональд Трамп уже пытался внедрить данное предложение в конце своего первого президентского строка. "В прошлый раз АИЖ и другие журналистские организации выступили против этого. Но, честно говоря, тогда эту идею не удалось провести, в основном не благодаря общественному мнению, а потому что пришедшая к власти администрация Джо Байдена не видела в ней необходимости", - сказал он. Уильямс подчеркнул, что США сами выигрывают от своей ключевой роли в глобальной информационной сети. "Этим нельзя жертвовать ради спонтанных ксенофобских импульсов", - добавил он. Уильямс выразил уверенность в том, что условия визы для представителей СМИ должны быть гибкими и отвечать широкому спектру обстоятельств – от краткосрочных поездок до длительных командировок. Он отметил, что если США хотят, чтобы их дипломатические усилия, успехи в сфере технологий, финансовая деятельность и другие аспекты широко освещались в мировых СМИ, они заинтересованы в давно работающих в стране иностранных корреспондентах, которые могут трудиться и жить в стабильных условиях. По его словам, необходимость уезжать и заново подавать заявления на визы мешает этому. Система duration of status, или D/S, действует с конца 1970-х годов. МВБ США считает, что отсутствие фиксированных сроков создавало условия для злоупотреблений и осложняло контроль. Проект вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения будут приниматься в срок до 29 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, министерство внутренней безопасности сша