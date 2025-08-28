https://ria.ru/20250828/ssha-2038189990.html
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы
28.08.2025
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации. Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - сказала Левитт на брифинге. Таким образом чиновница ответила на вопрос о том, допускает ли Трамп возможность применения военной силы США для нанесения ударов по венесуэльской территории.
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы
