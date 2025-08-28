Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы - РИА Новости, 28.08.2025
20:49 28.08.2025
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы - РИА Новости, 28.08.2025
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации. Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - сказала Левитт на брифинге. Таким образом чиновница ответила на вопрос о том, допускает ли Трамп возможность применения военной силы США для нанесения ударов по венесуэльской территории.
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп
Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы

Левитт: Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации. Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - сказала Левитт на брифинге.
Таким образом чиновница ответила на вопрос о том, допускает ли Трамп возможность применения военной силы США для нанесения ударов по венесуэльской территории.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой
