Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы

28.08.2025

Трамп готов применить всю мощь США для остановки наркотрафика из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации. Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - сказала Левитт на брифинге. Таким образом чиновница ответила на вопрос о том, допускает ли Трамп возможность применения военной силы США для нанесения ударов по венесуэльской территории.

