Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 28.08.2025 (обновлено: 21:13 28.08.2025)
Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, пишет журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников. "Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт", — говорится в публикации. По данным издания, глава Белого дома не хочет своими действиями по конфликту оттолкнуть его сторонников внутри страны."Он просто хочет, чтобы он закончился. Ему почти неважно как", — рассказал чиновник.При этом, как отмечается, европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговоров между Россией и США по урегулированию кризиса. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вашингтон допускает, что Москва и Киев на этом этапе не готовы положить конец конфликту. Она добавила, что Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, пишет журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников.
"Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт", — говорится в публикации.
По данным издания, глава Белого дома не хочет своими действиями по конфликту оттолкнуть его сторонников внутри страны.
"Он просто хочет, чтобы он закончился. Ему почти неважно как", — рассказал чиновник.
При этом, как отмечается, европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговоров между Россией и США по урегулированию кризиса.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вашингтон допускает, что Москва и Киев на этом этапе не готовы положить конец конфликту. Она добавила, что Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
