https://ria.ru/20250828/ssha-2038188084.html

Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic

Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic - РИА Новости, 28.08.2025

Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic

Президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, пишет журнал Atlantic,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:44:00+03:00

2025-08-28T20:44:00+03:00

2025-08-28T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию на Украине, пишет журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников. "Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт", — говорится в публикации. По данным издания, глава Белого дома не хочет своими действиями по конфликту оттолкнуть его сторонников внутри страны."Он просто хочет, чтобы он закончился. Ему почти неважно как", — рассказал чиновник.При этом, как отмечается, европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговоров между Россией и США по урегулированию кризиса. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вашингтон допускает, что Москва и Киев на этом этапе не готовы положить конец конфликту. Она добавила, что Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

https://ria.ru/20250828/ssha-2038187854.html

https://ria.ru/20250828/ekspert-2038001784.html

https://ria.ru/20250826/tramp-2037749894.html

https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038149620.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз