CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа

2025-08-28T15:41:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию. "Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает канал, 200 тысяч человек были депортированы службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), остальные - таможенно-пограничной службой (CBP), береговой охраной или покинули Соединенные Штаты самостоятельно. CNN уточняет, что показатели депортаций со стороны ICE приближаются к самым высоким за по меньшей мере десять лет, однако еще далеки от цели, которую поставили американские власти. Как добавляет телеканал, ежедневное число арестов со стороны службы иммиграционного и таможенного надзора в первое полугодие колебалось между 1 и 2 тысячами, тогда как Белый дом требует достичь цифры в 3 тысячи арестов в день. Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ в четверг объявила, что ICE совершила более 5,1 тысячи рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после возвращения Трампа на пост президента. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

сша

2025

в мире, сша, дональд трамп