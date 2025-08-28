https://ria.ru/20250828/ssha-2038117376.html
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа - РИА Новости, 28.08.2025
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа
США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:41:00+03:00
2025-08-28T15:41:00+03:00
2025-08-28T15:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию. "Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает канал, 200 тысяч человек были депортированы службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), остальные - таможенно-пограничной службой (CBP), береговой охраной или покинули Соединенные Штаты самостоятельно. CNN уточняет, что показатели депортаций со стороны ICE приближаются к самым высоким за по меньшей мере десять лет, однако еще далеки от цели, которую поставили американские власти. Как добавляет телеканал, ежедневное число арестов со стороны службы иммиграционного и таможенного надзора в первое полугодие колебалось между 1 и 2 тысячами, тогда как Белый дом требует достичь цифры в 3 тысячи арестов в день. Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ в четверг объявила, что ICE совершила более 5,1 тысячи рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после возвращения Трампа на пост президента. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:0:2297:1722_1920x0_80_0_0_81269a084ee07ddb3b605346732f41f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа
CNN: США с приходом Трампа депортировали около 350 тысяч человек
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на американскую администрацию.
"Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает канал, 200 тысяч человек были депортированы службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), остальные - таможенно-пограничной службой (CBP), береговой охраной или покинули Соединенные Штаты самостоятельно.
CNN уточняет, что показатели депортаций со стороны ICE приближаются к самым высоким за по меньшей мере десять лет, однако еще далеки от цели, которую поставили американские власти. Как добавляет телеканал, ежедневное число арестов со стороны службы иммиграционного и таможенного надзора в первое полугодие колебалось между 1 и 2 тысячами, тогда как Белый дом требует достичь цифры в 3 тысячи арестов в день.
Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ в четверг объявила, что ICE совершила более 5,1 тысячи рейсов по перевозке мигрантов внутри США
и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после возвращения Трампа
на пост президента.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.