Рейтинг@Mail.ru
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ssha-2038117376.html
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа - РИА Новости, 28.08.2025
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа
США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:41:00+03:00
2025-08-28T15:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию. "Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает канал, 200 тысяч человек были депортированы службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), остальные - таможенно-пограничной службой (CBP), береговой охраной или покинули Соединенные Штаты самостоятельно. CNN уточняет, что показатели депортаций со стороны ICE приближаются к самым высоким за по меньшей мере десять лет, однако еще далеки от цели, которую поставили американские власти. Как добавляет телеканал, ежедневное число арестов со стороны службы иммиграционного и таможенного надзора в первое полугодие колебалось между 1 и 2 тысячами, тогда как Белый дом требует достичь цифры в 3 тысячи арестов в день. Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ в четверг объявила, что ICE совершила более 5,1 тысячи рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после возвращения Трампа на пост президента. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:0:2297:1722_1920x0_80_0_0_81269a084ee07ddb3b605346732f41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
CNN подсчитал, сколько человек депортировали США после прихода Трампа

CNN: США с приходом Трампа депортировали около 350 тысяч человек

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США депортировали около 350 тысяч человек с приходом Дональда Трампа на пост президента страны в этом году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию.
"Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает канал, 200 тысяч человек были депортированы службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), остальные - таможенно-пограничной службой (CBP), береговой охраной или покинули Соединенные Штаты самостоятельно.
CNN уточняет, что показатели депортаций со стороны ICE приближаются к самым высоким за по меньшей мере десять лет, однако еще далеки от цели, которую поставили американские власти. Как добавляет телеканал, ежедневное число арестов со стороны службы иммиграционного и таможенного надзора в первое полугодие колебалось между 1 и 2 тысячами, тогда как Белый дом требует достичь цифры в 3 тысячи арестов в день.
Газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ в четверг объявила, что ICE совершила более 5,1 тысячи рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после возвращения Трампа на пост президента.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
Вчера, 12:57
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала