https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам - РИА Новости, 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:57:00+03:00
2025-08-28T12:57:00+03:00
2025-08-28T12:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы федерального агентства по ЧС США (FEMA) и интервью с ее работниками. "Министерство внутренней безопасности запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают правительственные средства, помогать нелегальным мигрантам", - пишет издание. По его данным, новые правила также предписывают получателям помощи сотрудничать с миграционными сотрудниками и содействовать их операциям. В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250828/ice-2038029433.html
https://ria.ru/20250823/vashington-2037181880.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
МВБ США запретило волонтерским организациям помогать нелегальным мигрантам