В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам - РИА Новости, 28.08.2025
12:57 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
в мире
сша
дональд трамп
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы федерального агентства по ЧС США (FEMA) и интервью с ее работниками. "Министерство внутренней безопасности запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают правительственные средства, помогать нелегальным мигрантам", - пишет издание. По его данным, новые правила также предписывают получателям помощи сотрудничать с миграционными сотрудниками и содействовать их операциям. В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы федерального агентства по ЧС США (FEMA) и интервью с ее работниками.
"Министерство внутренней безопасности запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают правительственные средства, помогать нелегальным мигрантам", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США
Вчера, 10:33
По его данным, новые правила также предписывают получателям помощи сотрудничать с миграционными сотрудниками и содействовать их операциям.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
23 августа, 16:21
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
