В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам

2025-08-28T12:57:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим помощь ведомства, помогать нелегальным мигрантам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы федерального агентства по ЧС США (FEMA) и интервью с ее работниками. "Министерство внутренней безопасности запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают правительственные средства, помогать нелегальным мигрантам", - пишет издание. По его данным, новые правила также предписывают получателям помощи сотрудничать с миграционными сотрудниками и содействовать их операциям. В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

сша

