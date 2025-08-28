Рейтинг@Mail.ru
США направили восемь военных кораблей к берегам Венесуэлы
10:04 28.08.2025 (обновлено: 10:11 28.08.2025)
США направили восемь военных кораблей к берегам Венесуэлы
ВМС США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВМС США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее сообщалось об отправке силами США трех военных кораблей. "По данным источников, знакомых с ситуацией, ВМС США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также, по словам одного источника, (в регионе - ред.) была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка", - пишет издание, называя необычным такое масштабное наращивание военно-морского потенциала. По данным одного из источников, два ракетных эсминца, USS Jason Dunham и USS Gravely, сейчас находятся у берегов Венесуэлы. Третий эсминец, USS Sampson, в настоящее время находится в Тихом океане к югу от Панамы, сообщил неназванный американский чиновник. Издание отмечает, что также в регион направляется десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна, на борту которых в общей сложности находятся более 4,5 тысячи военнослужащих. По словам источника, помимо всего прочего ВМС США направляют в регион ракетный крейсер USS Lake Erie и атомную подводную лодку USS Newport News. По данным газеты, пять из восьми кораблей оснащены крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк". Как пишет Financial Times, по мнению аналитиков, масштабы развёртывания указывают на то, что операция США может выйти за рамки заявленной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Напряженность между Вашингтоном и Каракасом возросла после того, как в начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. По словам чиновницы, президент Николас Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку. В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВМС США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось об отправке силами США трех военных кораблей.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
"По данным источников, знакомых с ситуацией, ВМС США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также, по словам одного источника, (в регионе - ред.) была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка", - пишет издание, называя необычным такое масштабное наращивание военно-морского потенциала.
По данным одного из источников, два ракетных эсминца, USS Jason Dunham и USS Gravely, сейчас находятся у берегов Венесуэлы. Третий эсминец, USS Sampson, в настоящее время находится в Тихом океане к югу от Панамы, сообщил неназванный американский чиновник. Издание отмечает, что также в регион направляется десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна, на борту которых в общей сложности находятся более 4,5 тысячи военнослужащих. По словам источника, помимо всего прочего ВМС США направляют в регион ракетный крейсер USS Lake Erie и атомную подводную лодку USS Newport News.
По данным газеты, пять из восьми кораблей оснащены крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк".
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Венесуэле обвинили США в подготовке агрессии против страны
27 августа, 04:12
Как пишет Financial Times, по мнению аналитиков, масштабы развёртывания указывают на то, что операция США может выйти за рамки заявленной борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Напряженность между Вашингтоном и Каракасом возросла после того, как в начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. По словам чиновницы, президент Николас Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку.
В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В США отменили продление разрешений на пребывание венесуэльцев в стране
29 января, 11:03
 
