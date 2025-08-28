США направили восемь военных кораблей к берегам Венесуэлы
FT: ВМС США направили несколько тысяч военных к берегам Венесуэлы
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВМС США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось об отправке силами США трех военных кораблей.
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
"По данным источников, знакомых с ситуацией, ВМС США направили в регион как минимум семь кораблей, включая три ракетных эсминца, десантный корабль и ракетный крейсер. Также, по словам одного источника, (в регионе - ред.) была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка", - пишет издание, называя необычным такое масштабное наращивание военно-морского потенциала.
По данным одного из источников, два ракетных эсминца, USS Jason Dunham и USS Gravely, сейчас находятся у берегов Венесуэлы. Третий эсминец, USS Sampson, в настоящее время находится в Тихом океане к югу от Панамы, сообщил неназванный американский чиновник. Издание отмечает, что также в регион направляется десантный корабль USS Iwo Jima и два вспомогательных судна, на борту которых в общей сложности находятся более 4,5 тысячи военнослужащих. По словам источника, помимо всего прочего ВМС США направляют в регион ракетный крейсер USS Lake Erie и атомную подводную лодку USS Newport News.
По данным газеты, пять из восьми кораблей оснащены крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк".
В Венесуэле обвинили США в подготовке агрессии против страны
27 августа, 04:12
Как пишет Financial Times, по мнению аналитиков, масштабы развёртывания указывают на то, что операция США может выйти за рамки заявленной борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Напряженность между Вашингтоном и Каракасом возросла после того, как в начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. По словам чиновницы, президент Николас Мадуро "использует зарубежные террористические организации, такие как "Поезд Арагуа" (разгромленная в Венесуэле тюремная банда - ред.), "картель Синалоа" и "картель Солнц" для доставки смертельных наркотиков и насилия" в США. В МИД республики назвали эти действия цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку.
В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.