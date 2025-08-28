США удивила позиция Индии по российской нефти
Наварро: CША удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть
© AP Photo / Evan VucciПитер Наварро
© AP Photo / Evan Vucci
Питер Наварро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть, заявил старший советник американского президента по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Индия очень легко может получить завтра скидку в 25 процентов (на пошлины. — Прим. ред.), если прекратит покупать российскую нефть. <…> Но они (индийцы. — Прим. ред.) не хотят этого. Они не сдаются. <...> Я в недоумении", — признался чиновник.
Переговоры с Индией о пошлинах затянулись, считает глава Минфина США
27 августа, 15:53
Цель Вашингтона — помешать Нью-Дели и Пекину покупать российскую нефть, добавил он.
Накануне вступила в силу введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии. В общей сложности ставка достигнет 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами. Исключения касаются только гуманитарных поставок, уже отправленных грузов и товаров в рамках взаимных торговых программ.
О введении дополнительных пошлин Трамп объявил 6 августа. Поводом стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов. Индийские власти также обращают внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и ЕС. Тем не менее Нью-Дели выражает готовность к поиску компромисса и надеется на заключение соглашения.
Стороны провели несколько раундов переговоров, но они не увенчались успехом. Основной проблемой, как пишут СМИ, остается требование США о доступе генетически модифицированных сельхозкультур на индийский рынок.
Экс-посол Индии высказался о пошлинах США на импорт
27 августа, 10:30