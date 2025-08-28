https://ria.ru/20250828/ssha-2038000520.html

США удивила позиция Индии по российской нефти

США удивила позиция Индии по российской нефти - РИА Новости, 28.08.2025

США удивила позиция Индии по российской нефти

США удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть, заявил старший советник американского президента по торговле Питер Наварро в эфире телеканала... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T06:44:00+03:00

2025-08-28T06:44:00+03:00

2025-08-28T15:22:00+03:00

в мире

индия

сша

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987469872_0:53:2178:1278_1920x0_80_0_0_d4230f18fcfdd1bbc30005755b306198.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть, заявил старший советник американского президента по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Bloomberg TV."Индия очень легко может получить завтра скидку в 25 процентов (на пошлины. — Прим. ред.), если прекратит покупать российскую нефть. <…> Но они (индийцы. — Прим. ред.) не хотят этого. Они не сдаются. <...> Я в недоумении", — признался чиновник.Цель Вашингтона — помешать Нью-Дели и Пекину покупать российскую нефть, добавил он.Накануне вступила в силу введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии. В общей сложности ставка достигнет 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами. Исключения касаются только гуманитарных поставок, уже отправленных грузов и товаров в рамках взаимных торговых программ.О введении дополнительных пошлин Трамп объявил 6 августа. Поводом стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов. Индийские власти также обращают внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и ЕС. Тем не менее Нью-Дели выражает готовность к поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Стороны провели несколько раундов переговоров, но они не увенчались успехом. Основной проблемой, как пишут СМИ, остается требование США о доступе генетически модифицированных сельхозкультур на индийский рынок.

https://ria.ru/20250827/indiya-2037898105.html

https://ria.ru/20250826/tramp-2037627740.html

https://ria.ru/20250827/indija-2037800905.html

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, дональд трамп, евросоюз