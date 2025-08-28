Рейтинг@Mail.ru
США не хотят финансировать Украину, считает аналитик
05:31 28.08.2025
США не хотят финансировать Украину, считает аналитик
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. США больше не намерены финансировать Украину в конфликте с Россией и могут выйти из процесса урегулирования, такое мнение высказал РИА Новости турецкий аналитик Умит Назми Хазыр. Расходы за конфликт на Украине полностью легли на союзников по НАТО, Вашингтон занимается лишь поставками вооружений, заявил ранее президент США Дональд Трамп. "Администрация Трампа не хочет больше нести финансовое бремя войны в Украине. Она перекладывает финансовое бремя войны на Европейский союз и Великобританию. США продают своим западным союзникам оружие и военное оборудование на миллиарды долларов. Трамп уже заявил, что "финансовое бремя войны в Украине теперь полностью перешло на союзников по НАТО". Поэтому, даже если война между Россией и Украиной продолжится, США не понесут убытков", - заявил собеседник агентства. Аналитик напомнил о заявлении главы Белого дома о "двух неделях" на встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "Трамп будет следить за тем, состоится ли эта встреча. Если в процессе не будет прогресса, США могут выйти из него. Я не думаю, что встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшее время. Потому что для этого нет условий. Встреча Путина и Зеленского может состояться на последнем этапе", - резюмировал он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. США больше не намерены финансировать Украину в конфликте с Россией и могут выйти из процесса урегулирования, такое мнение высказал РИА Новости турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.
Расходы за конфликт на Украине полностью легли на союзников по НАТО, Вашингтон занимается лишь поставками вооружений, заявил ранее президент США Дональд Трамп.
"Администрация Трампа не хочет больше нести финансовое бремя войны в Украине. Она перекладывает финансовое бремя войны на Европейский союз и Великобританию. США продают своим западным союзникам оружие и военное оборудование на миллиарды долларов. Трамп уже заявил, что "финансовое бремя войны в Украине теперь полностью перешло на союзников по НАТО". Поэтому, даже если война между Россией и Украиной продолжится, США не понесут убытков", - заявил собеседник агентства.
Аналитик напомнил о заявлении главы Белого дома о "двух неделях" на встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
"Трамп будет следить за тем, состоится ли эта встреча. Если в процессе не будет прогресса, США могут выйти из него. Я не думаю, что встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшее время. Потому что для этого нет условий. Встреча Путина и Зеленского может состояться на последнем этапе", - резюмировал он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
