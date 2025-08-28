СМИ: в США запретили гуманитарным организациям помогать нелегалам
WP: гуманитарным организациям с финансированием США запретили помогать нелегалам
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США запретило гуманитарным организациям с государственным финансированием оказывать помощь нелегальным мигрантам, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на доступные документы.
"Министерство внутренней безопасности теперь запрещает штатам и волонтерским группам, получающим государственное финансирование, помогать нелегальным мигрантам", - пишет газета со ссылкой на обновленные рекомендации федерального агентства по урегулированию чрезвычайных ситуаций, отмечая, что новые правила требуют от организаций также сотрудничества с правоохранительными органами и миграционными властями страны.
Сотрудники подпавших под новые правила организаций, согласно сообщению газеты, заявили, что такие ограничения усложнят работу с самыми незащищенными слоями населения, а некоторые также поставили под сомнение конституционность выдвинутых властями требований.
Как отмечается, запрет наложен в том числе на религиозные учреждения, а также Красный Крест и Армию спасения, которые обычно задействованы в создании приютов и оказании базовой помощи. Washington Post подчеркивает, что они обычно не спрашивают о религиозных убеждениях, политической принадлежности или наличии документов при оказании помощи. Теперь же, согласно новым требованиям, все получатели госфинансирования обязаны соблюдать закон, запрещающий властям штатов и местным органам власти скрывать от министерства внутренней безопасности информацию об иммиграционном статусе лиц, а также укрывать их.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Сразу после инаугурации, которая состоялась 20 января этого года, он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе США с Мексикой. Американский лидер заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в истории страны операции по депортации нелегальных мигрантов.