СМИ узнали, на чем основан окончательный проект стратегии Пентагона

СМИ узнали, на чем основан окончательный проект стратегии Пентагона

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Окончательный проект Стратегии национальной обороны Пентагона за 2025 год основан, среди прочего, на февральской речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает японская газета "Никкэй" со ссылкой источник, ознакомившийся с полной версией документа. Как пишет издание, редко бывает, чтобы вице-президент США имел такое влияние на внешнюю и оборонную политику. "Министерство обороны США подготовило окончательный проект Стратегии национальной обороны за 2025 год, который в значительной степени опирается на речи и интервью Джей Ди Вэнса. Проект стратегии... ориентируется на речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале и на книгу заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби от 2021 года "Стратегия отрицания: американская оборона в эпоху конфликта великих держав", - сообщает газета. Пентагон обязан издавать такую стратегию каждые четыре года. Как отмечается, документ, направленный чиновникам на этой неделе, состоит примерно из 80 страниц. Чиновники назвали четырьмя ключевыми принципами стратегии защиту страны, сдерживание Китая, увеличение разделения бремени с союзниками и партнерами и возрождение оборонно-промышленной базы. В феврале американский вице-президент выступил с речью в Европе, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

Новости

