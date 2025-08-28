С Ходорковского* взыскивают средства в пользу бюджета России с 2005 года
Приставы взыскивают с Ходорковского средства в пользу бюджета РФ с 2005 года
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Приставы взыскивают с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (иноагент) денежные средства в бюджет РФ с 2005 года, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и материалы службы приставов.
Первый приговор Ходорковскому* и бывшему главе "Менатеп" Платону Лебедеву вынес Мещанский суд Москвы в мае 2005 года. Они были признаны виновными по шести статьям УК, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Суд приговорил их к девяти годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд снизил срок до 8 лет. В 2010 году Хамовнический суд Москвы вынес им второй приговор, увеличив срок до 14 лет.
Согласно официальным данным, которые есть в распоряжении агентства, первое исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительных листов, выданных Мещанским районным судом по уголовному делу в отношении Ходорковского* и Лебедева.
В настоящий момент сумма долга Ходорковского*, которая подлежит взысканию, почти достигла 17,5 миллиарда рублей.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
