В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ
В Сумской области нанесли удар по командному пункту 110-й мехбригады ВСУ
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Сумской области нанесли удар по командному пункту подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди командования есть убитые и тяжелораненые.
На минувшей неделе в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ из-за потерь бросают на Сумское и Харьковское направления тероборону, которая плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
