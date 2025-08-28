Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 28.08.2025 (обновлено: 08:36 28.08.2025)
В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Сумской области нанесли удар по командному пункту подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом", — сказал собеседник агентства.По его словам, среди командования есть убитые и тяжелораненые.На минувшей неделе в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ из-за потерь бросают на Сумское и Харьковское направления тероборону, которая плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Сумской области нанесли удар по командному пункту подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди командования есть убитые и тяжелораненые.
На минувшей неделе в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ из-за потерь бросают на Сумское и Харьковское направления тероборону, которая плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.
Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
