В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ

В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Сумской области нанесли удар по командному пункту подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бригада понесла тяжелые потери в боях возле Андреевки, после чего была выведена в район Сум, где неделю назад командный пункт был поражен ракетным ударом", — сказал собеседник агентства.По его словам, среди командования есть убитые и тяжелораненые.На минувшей неделе в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ из-за потерь бросают на Сумское и Харьковское направления тероборону, которая плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:

