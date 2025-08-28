Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.08.2025
Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ
Экипаж вертолета Ми-35М российской группировки войск "Север" нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ми-35м
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М российской группировки войск "Север" нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-35М
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М российской группировки войск "Север" нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
