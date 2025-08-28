https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994615.html

Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ми-35м

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М российской группировки войск "Север" нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

