Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ
Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М российской группировки войск "Север" нанес удар по пункту управления и месту запуска украинских беспилотников, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
