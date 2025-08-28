https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994501.html

Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ

Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025

Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ

Военнослужащие расчетов FPV-дронов российской группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ в Красноармейске,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T05:03:00+03:00

2025-08-28T05:03:00+03:00

2025-08-28T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

красноармейск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчетов FPV-дронов российской группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ в Красноармейске, соответствующее видео опубликовало Минобороны. "В ходе воздушной разведки был обнаружен танк противника, активно маневрировавший по улицам города. Для его уничтожения привлекли несколько расчетов FPV-дронов. Первый удар нанесли в кормовую часть машины, чтобы остановить ее движение и лишить маневренности. Последующие расчеты добили поврежденный танк, вызвав детонацию боекомплекта", - говорится в сообщении МО. Отмечается, что один из дронов облетел танк для визуального осмотра, после чего нанес контрольный удар.

красноармейск

2025

