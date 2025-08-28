Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчетов FPV-дронов российской группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ в Красноармейске, соответствующее видео опубликовало Минобороны. "В ходе воздушной разведки был обнаружен танк противника, активно маневрировавший по улицам города. Для его уничтожения привлекли несколько расчетов FPV-дронов. Первый удар нанесли в кормовую часть машины, чтобы остановить ее движение и лишить маневренности. Последующие расчеты добили поврежденный танк, вызвав детонацию боекомплекта", - говорится в сообщении МО. Отмечается, что один из дронов облетел танк для визуального осмотра, после чего нанес контрольный удар.
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчетов FPV-дронов российской группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ в Красноармейске, соответствующее видео опубликовало Минобороны.
"В ходе воздушной разведки был обнаружен танк противника, активно маневрировавший по улицам города. Для его уничтожения привлекли несколько расчетов FPV-дронов. Первый удар нанесли в кормовую часть машины, чтобы остановить ее движение и лишить маневренности. Последующие расчеты добили поврежденный танк, вызвав детонацию боекомплекта", - говорится в сообщении МО.
Отмечается, что один из дронов облетел танк для визуального осмотра, после чего нанес контрольный удар.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
