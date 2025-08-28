https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994501.html
Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ
Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ
Военнослужащие расчетов FPV-дронов российской группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ в Красноармейске,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:03:00+03:00
2025-08-28T05:03:00+03:00
2025-08-28T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчетов FPV-дронов российской группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ в Красноармейске, соответствующее видео опубликовало Минобороны. "В ходе воздушной разведки был обнаружен танк противника, активно маневрировавший по улицам города. Для его уничтожения привлекли несколько расчетов FPV-дронов. Первый удар нанесли в кормовую часть машины, чтобы остановить ее движение и лишить маневренности. Последующие расчеты добили поврежденный танк, вызвав детонацию боекомплекта", - говорится в сообщении МО. Отмечается, что один из дронов облетел танк для визуального осмотра, после чего нанес контрольный удар.
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994376.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_89f35b2216094d29b277966a4b65f982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские FPV-дроны уничтожили танк Leopard ВСУ
Минобороны: расчеты российских FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ