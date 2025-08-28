https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994376.html
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2025
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:01:00+03:00
2025-08-28T05:01:00+03:00
2025-08-28T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019433217_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_f2956f3011ebbd5294b63ded82ef3886.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщили в Минобороны России. "В ходе продвижения штурмовая группа 58-й общевойсковой армии выявила оборонительную позицию противника в виде блиндажа с траншеями. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Артиллерийский расчет нанес успешный удар по цели", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успешное подавление артиллеристами огневых точек, наблюдательных пунктов и позиций противника снижает его боевой потенциал и способствует продвижению российских войск. "Штурмовики упираются в какие-то окопы, укрепления, поднимают птичку. Дают нам цель, мы ее отрабатываем. Они дальше двигаются", - рассказал журналистам наводчик орудия с позывным "Осетин".
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037983367.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019433217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07eabd6cc5a66f5b2c40bdcfcbb66942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
Минобороны: расчет Д-30 поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщили в Минобороны России.
"В ходе продвижения штурмовая группа 58-й общевойсковой армии выявила оборонительную позицию противника в виде блиндажа с траншеями. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Артиллерийский расчет нанес успешный удар по цели", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, успешное подавление артиллеристами огневых точек, наблюдательных пунктов и позиций противника снижает его боевой потенциал и способствует продвижению российских войск.
"Штурмовики упираются в какие-то окопы, укрепления, поднимают птичку. Дают нам цель, мы ее отрабатываем. Они дальше двигаются", - рассказал журналистам наводчик орудия с позывным "Осетин".