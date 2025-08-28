https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994376.html

Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщили в Минобороны России. "В ходе продвижения штурмовая группа 58-й общевойсковой армии выявила оборонительную позицию противника в виде блиндажа с траншеями. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Артиллерийский расчет нанес успешный удар по цели", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успешное подавление артиллеристами огневых точек, наблюдательных пунктов и позиций противника снижает его боевой потенциал и способствует продвижению российских войск. "Штурмовики упираются в какие-то окопы, укрепления, поднимают птичку. Дают нам цель, мы ее отрабатываем. Они дальше двигаются", - рассказал журналистам наводчик орудия с позывным "Осетин".

