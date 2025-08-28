Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 28.08.2025
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2025
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области
Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая... РИА Новости, 28.08.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщили в Минобороны России. "В ходе продвижения штурмовая группа 58-й общевойсковой армии выявила оборонительную позицию противника в виде блиндажа с траншеями. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Артиллерийский расчет нанес успешный удар по цели", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успешное подавление артиллеристами огневых точек, наблюдательных пунктов и позиций противника снижает его боевой потенциал и способствует продвижению российских войск. "Штурмовики упираются в какие-то окопы, укрепления, поднимают птичку. Дают нам цель, мы ее отрабатываем. Они дальше двигаются", - рассказал журналистам наводчик орудия с позывным "Осетин".
Новости
Артиллеристы поразили оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области

Минобороны: расчет Д-30 поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" поразил оборонительную позицию ВСУ в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщили в Минобороны России.
"В ходе продвижения штурмовая группа 58-й общевойсковой армии выявила оборонительную позицию противника в виде блиндажа с траншеями. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Артиллерийский расчет нанес успешный удар по цели", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, успешное подавление артиллеристами огневых точек, наблюдательных пунктов и позиций противника снижает его боевой потенциал и способствует продвижению российских войск.
"Штурмовики упираются в какие-то окопы, укрепления, поднимают птичку. Дают нам цель, мы ее отрабатываем. Они дальше двигаются", - рассказал журналистам наводчик орудия с позывным "Осетин".
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою
