Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою - 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037983367.html
Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою
Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою - РИА Новости, 28.08.2025
Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою
Экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина, доставлявший штурмовую группу на броне, столкнулся с атакой ВСУ, уничтожил девять... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:26:00+03:00
2025-08-28T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932460670_0:179:3103:1924_1920x0_80_0_0_5593f660d28b4656a44356d2020f25ae.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина, доставлявший штурмовую группу на броне, столкнулся с атакой ВСУ, уничтожил девять украинских боевиков и позволил группе выйти во фланг противника, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника. "Прибыв в район назначения, экипаж занял позицию для высадки штурмовых групп, но не успев закрепиться, столкнулся с атакой украинских националистов. Оценив ситуацию, Вячеслав, опираясь на боевой опыт, организовал отвлекающий маневр. По его приказу наводчик-оператор создал дымовую завесу, а механик-водитель, маневрируя, доставил штурмовую группу на запасную позицию. В ходе движения по приказу гвардии сержанта Копейкина наводчик-оператор открыл огонь из танкового вооружения, точными выстрелами уничтожив девять боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что слаженные действия экипажа под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина позволили штурмовой группе своевременно достичь запасной позиции, выйти во фланг противника, уничтожив его.
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90
Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою

Минобороны: экипаж Т-90 уничтожил девять военных ВСУ в ближнем бою

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина, доставлявший штурмовую группу на броне, столкнулся с атакой ВСУ, уничтожил девять украинских боевиков и позволил группе выйти во фланг противника, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника.
"Прибыв в район назначения, экипаж занял позицию для высадки штурмовых групп, но не успев закрепиться, столкнулся с атакой украинских националистов. Оценив ситуацию, Вячеслав, опираясь на боевой опыт, организовал отвлекающий маневр. По его приказу наводчик-оператор создал дымовую завесу, а механик-водитель, маневрируя, доставил штурмовую группу на запасную позицию. В ходе движения по приказу гвардии сержанта Копейкина наводчик-оператор открыл огонь из танкового вооружения, точными выстрелами уничтожив девять боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что слаженные действия экипажа под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина позволили штурмовой группе своевременно достичь запасной позиции, выйти во фланг противника, уничтожив его.
Специальная военная операция на Украине
 
 
