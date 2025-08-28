https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037983367.html

Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою

Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою - РИА Новости, 28.08.2025

Танкисты защитили штурмовиков, уничтожив девять боевиков ВСУ в ближнем бою

Экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина, доставлявший штурмовую группу на броне, столкнулся с атакой ВСУ, уничтожил девять... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T00:26:00+03:00

2025-08-28T00:26:00+03:00

2025-08-28T00:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932460670_0:179:3103:1924_1920x0_80_0_0_5593f660d28b4656a44356d2020f25ae.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина, доставлявший штурмовую группу на броне, столкнулся с атакой ВСУ, уничтожил девять украинских боевиков и позволил группе выйти во фланг противника, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, экипаж танка "Т-90" под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина выполнял боевую задачу на одном из тактических направлений по транспортировке штурмовых групп на броне танка к опорному пункту противника. "Прибыв в район назначения, экипаж занял позицию для высадки штурмовых групп, но не успев закрепиться, столкнулся с атакой украинских националистов. Оценив ситуацию, Вячеслав, опираясь на боевой опыт, организовал отвлекающий маневр. По его приказу наводчик-оператор создал дымовую завесу, а механик-водитель, маневрируя, доставил штурмовую группу на запасную позицию. В ходе движения по приказу гвардии сержанта Копейкина наводчик-оператор открыл огонь из танкового вооружения, точными выстрелами уничтожив девять боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что слаженные действия экипажа под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина позволили штурмовой группе своевременно достичь запасной позиции, выйти во фланг противника, уничтожив его.

https://ria.ru/20250827/svo-2037974670.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90