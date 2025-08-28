Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина
Хорошие новости
 
07:02 28.08.2025 (обновлено: 07:11 28.08.2025)
Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина
Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина - РИА Новости, 28.08.2025
Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина
Спасатели обнаружили потерявшихся в лесу жителей Сахалина, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили потерявшихся в лесу жителей Сахалина, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий, спасатели обнаружили жителей Сахалина, которые ушли собирать дикоросы в район горы Вайда. Потерявшихся любителей грибов и ягод нашли в районе реки Гулька, с ними все в порядке. Сейчас их выводят из леса. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, ушли в лес 23 августа, но домой не вернулись", - говорится в сообщении. Отмечается, что к поискам были привлечены спасатели МЧС России, наземной группировкой обследовано 12 километров. Кроме того, к поискам были привлечены 25 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники. Подчеркивается, что в четверг утром для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту.
Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина

На Сахалине спасатели нашли заблудившихся в лесу жителей острова

© МЧС РоссииПоиски пропавших жителей Сахалина сотрудниками МЧС
Поиски пропавших жителей Сахалина сотрудниками МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили потерявшихся в лесу жителей Сахалина, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий, спасатели обнаружили жителей Сахалина, которые ушли собирать дикоросы в район горы Вайда. Потерявшихся любителей грибов и ягод нашли в районе реки Гулька, с ними все в порядке. Сейчас их выводят из леса. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, ушли в лес 23 августа, но домой не вернулись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поискам были привлечены спасатели МЧС России, наземной группировкой обследовано 12 километров. Кроме того, к поискам были привлечены 25 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники. Подчеркивается, что в четверг утром для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту.
