Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина

2025-08-28T07:02:00+03:00

2025-08-28T07:02:00+03:00

2025-08-28T07:11:00+03:00

хорошие новости

происшествия

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038002185_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_19735f15a5c62827d4ac3d8b7febb07b.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили потерявшихся в лесу жителей Сахалина, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий, спасатели обнаружили жителей Сахалина, которые ушли собирать дикоросы в район горы Вайда. Потерявшихся любителей грибов и ягод нашли в районе реки Гулька, с ними все в порядке. Сейчас их выводят из леса. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, ушли в лес 23 августа, но домой не вернулись", - говорится в сообщении. Отмечается, что к поискам были привлечены спасатели МЧС России, наземной группировкой обследовано 12 километров. Кроме того, к поискам были привлечены 25 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники. Подчеркивается, что в четверг утром для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту.

2025

