Спасатели нашли потерявшихся в лесу жителей Сахалина
2025-08-28T07:02:00+03:00
2025-08-28T07:02:00+03:00
2025-08-28T07:11:00+03:00
хорошие новости
происшествия
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили потерявшихся в лесу жителей Сахалина, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сегодня в ходе поисковых мероприятий, спасатели обнаружили жителей Сахалина, которые ушли собирать дикоросы в район горы Вайда. Потерявшихся любителей грибов и ягод нашли в районе реки Гулька, с ними все в порядке. Сейчас их выводят из леса. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, ушли в лес 23 августа, но домой не вернулись", - говорится в сообщении. Отмечается, что к поискам были привлечены спасатели МЧС России, наземной группировкой обследовано 12 километров. Кроме того, к поискам были привлечены 25 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологической расчет и беспилотники. Подчеркивается, что в четверг утром для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту.
россия
сахалин
происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
