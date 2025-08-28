https://ria.ru/20250828/sotrudnichestvo-2038096566.html
Россия и Туркмения намерены расширять сотрудничество, сообщил Лавров
Россия и Туркмения намерены расширять сотрудничество, сообщил Лавров
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Россия и Туркмения намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество, реализовывать совместные проекты в инфраструктуре и логистике, культурно-гуманитарной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодняшний наш разговор подтвердил твердый обоюдный настрой и России, и Туркменистана на расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов транспортно-логистической, инфраструктурной, энергетической сферах. Дали высокую оценку развитию культурно-гуманитарных связей", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. По словам Лаврова, у России и Туркмении есть целый ряд совместных инициатив в культурном поле. "Прежде всего это создание российско-туркменского университета, речь также идет о строительстве в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра имени Пушкина и дополнительного учебного корпуса совместной российско-туркменской средней школы, которая также носит имя великого русского поэта", - отметил он.
