https://ria.ru/20250828/sobyanin-2038094464.html
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов - РИА Новости, 28.08.2025
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов
На повышение зарплат педагогов в Москве дополнительно выделено 56 миллиардов рублей, их рост в среднем составит 22-24%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:58:00+03:00
2025-08-28T13:58:00+03:00
2025-08-28T13:58:00+03:00
москва
сергей собянин
день знаний — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e252808010008a060928eaa7536a3634.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На повышение зарплат педагогов в Москве дополнительно выделено 56 миллиардов рублей, их рост в среднем составит 22-24%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "На повышение зарплат педагогов дополнительно выделено 56 миллиардов рублей. Средняя зарплата учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастет на 22–24%", - написал Собянин. Он отметил, что московское образование развивается комплексно - создаются новые школы, современная инфраструктура, цифровые сервисы, оказывается поддержка педагогам. "Все это - инвестиции в будущее города и его жителей", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20250828/kravtsov-2038000871.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3bb4a51a3f586bf4cfc06d46139ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, день знаний — 2025, общество
Москва, Сергей Собянин, День знаний — 2025, Общество
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов
На повышение зарплат педагогов в Москве выделили 56 миллиардов рублей