Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов - 28.08.2025
13:58 28.08.2025
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов - РИА Новости, 28.08.2025
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов
На повышение зарплат педагогов в Москве дополнительно выделено 56 миллиардов рублей, их рост в среднем составит 22-24%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:58:00+03:00
2025-08-28T13:58:00+03:00
москва
сергей собянин
день знаний — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e252808010008a060928eaa7536a3634.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На повышение зарплат педагогов в Москве дополнительно выделено 56 миллиардов рублей, их рост в среднем составит 22-24%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "На повышение зарплат педагогов дополнительно выделено 56 миллиардов рублей. Средняя зарплата учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастет на 22–24%", - написал Собянин. Он отметил, что московское образование развивается комплексно - создаются новые школы, современная инфраструктура, цифровые сервисы, оказывается поддержка педагогам. "Все это - инвестиции в будущее города и его жителей", - подчеркнул мэр.
москва
москва, сергей собянин, день знаний — 2025, общество
Москва, Сергей Собянин, День знаний — 2025, Общество
Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов

На повышение зарплат педагогов в Москве выделили 56 миллиардов рублей

© РИА Новости / Игорь РуссакУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Учитель в пустом классе . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На повышение зарплат педагогов в Москве дополнительно выделено 56 миллиардов рублей, их рост в среднем составит 22-24%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
"На повышение зарплат педагогов дополнительно выделено 56 миллиардов рублей. Средняя зарплата учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастет на 22–24%", - написал Собянин.
Он отметил, что московское образование развивается комплексно - создаются новые школы, современная инфраструктура, цифровые сервисы, оказывается поддержка педагогам. "Все это - инвестиции в будущее города и его жителей", - подчеркнул мэр.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Кравцов рассказал о роли комиссий по защите чести учителей
Вчера, 06:50
 
МоскваСергей СобянинДень знаний — 2025Общество
 
 
