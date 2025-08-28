https://ria.ru/20250828/sobyanin-2038094464.html

Собянин рассказал о выделении средств на повышение зарплат педагогов

москва

сергей собянин

день знаний — 2025

общество

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На повышение зарплат педагогов в Москве дополнительно выделено 56 миллиардов рублей, их рост в среднем составит 22-24%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "На повышение зарплат педагогов дополнительно выделено 56 миллиардов рублей. Средняя зарплата учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастет на 22–24%", - написал Собянин. Он отметил, что московское образование развивается комплексно - создаются новые школы, современная инфраструктура, цифровые сервисы, оказывается поддержка педагогам. "Все это - инвестиции в будущее города и его жителей", - подчеркнул мэр.

москва

