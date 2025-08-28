https://ria.ru/20250828/sobranie-2038021981.html

Макрон созвал внеочередное заседание по доверию правительству

Макрон созвал внеочередное заседание по доверию правительству - РИА Новости, 28.08.2025

Макрон созвал внеочередное заседание по доверию правительству

Президент Франции издал указ о созыве 8 сентября внеочередного заседания парламента в связи с постановкой вопроса о доверии правительству, следует из... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:09:00+03:00

2025-08-28T10:09:00+03:00

2025-08-28T10:09:00+03:00

в мире

франция

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628173_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_f5ce02bf537a34da8f30c386b5c4e634.jpg

ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Президент Франции издал указ о созыве 8 сентября внеочередного заседания парламента в связи с постановкой вопроса о доверии правительству, следует из опубликованного в четверг выпуска официального журнала республики. "Президент республики по докладу премьер-министра с учетом статей 29, 30 и 49 Конституции утверждает: парламент созывается на внеочередную сессию в понедельник 8 сентября 2025 года", - сказано в документе. Отмечается, что на повестке заседания будет стоять декларация премьер-министра Франсуа Байру об общей политике. После речи премьера депутаты проведут голосование по вопросу доверия правительству. В понедельник Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет вынесен на голосование на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие. В интервью телеканалу LCI премьер заявил о готовности обсудить с оппозицией все предлагаемые меры по сокращению дефицита бюджета. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

https://ria.ru/20250828/makron-2038013513.html

https://ria.ru/20250721/reyting-2030320640.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, франсуа байру