Смоленского дизайнера оштрафовали за финансирование экстремизма

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал на 500 тысяч рублей местного архитектора и дизайнера Павла Бобовникова* за финансирование экстремистской деятельности. На сайте Ленинского райсуда Смоленска сообщается о вынесении обвинительного приговора по уголовному делу в отношении гражданина Б. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ (финансирование экстремистской деятельности). "Установлено, что в период с 23 сентября 2021 года по 23 февраля 2022 года Б., находясь в Смоленске, действуя с прямым умыслом, осуществил финансовую поддержку деятельности организации, признанной судом экстремистской, — "Фонда борьбы с коррупцией"*. Он перевел данной организации 6000 рублей, заведомо зная, что средства предназначены для обеспечения ее деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. "Рассмотрев все материалы дела, суд вынес приговор, которым назначил Б. наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей", - информирует суд. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что осужденный – местный дизайнер и архитектор Павел Бобовников*. О нем не раз писали и снимали сюжеты местные СМИ. По данным Росфинмониторинга, Бобовников* внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.* признан в России экстремистским и ликвидирован** внесен в перечень террористов и экстремистов
