Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2025

Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области

Удары нанесены по складам ВСУ с вооружением и боеприпасами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 28.08.2025

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удары нанесены по складам ВСУ с вооружением и боеприпасами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумы и Сумской район… Ударами поразили склады вооружения, полевые склады боеприпасов и линии связи. Также фиксируются отключения электроэнергии, что затрудняет управление и логистику. Уничтожены минимум два объекта, где находились артиллерийские установки и боекомплект к ним. По свидетельству сопротивления, стрельбами руководили иностранные военные, англоязычные в основном", - сказал Лебедев. По его словам, в городе Шостка уничтожены склады боеприпасов, ангар с тяжелой гусеничной техникой, в Конотопе и Тростянце – склады, в том числе с беспилотниками.

