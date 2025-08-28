https://ria.ru/20250828/sklad-2038022626.html
Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области
Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.08.2025
Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по складам ВСУ с вооружением и боеприпасами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удары нанесены по складам ВСУ с вооружением и боеприпасами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумы и Сумской район… Ударами поразили склады вооружения, полевые склады боеприпасов и линии связи. Также фиксируются отключения электроэнергии, что затрудняет управление и логистику. Уничтожены минимум два объекта, где находились артиллерийские установки и боекомплект к ним. По свидетельству сопротивления, стрельбами руководили иностранные военные, англоязычные в основном", - сказал Лебедев. По его словам, в городе Шостка уничтожены склады боеприпасов, ангар с тяжелой гусеничной техникой, в Конотопе и Тростянце – склады, в том числе с беспилотниками.
Российские военные ударили по складам ВСУ в Сумской области
