СК назвал число жертв "ангарского маньяка" после его нового признания

СК: после признания ангарского маньяка Попкова общее число его жертв достигло 89
ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Число жертв "ангарского маньяка" Михаила Попкова, осужденного ранее на пожизненный срок, составляет после признания еще в двух убийствах 89 человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще 3 женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к 10 годам колонии особого режима.
В настоящее время в Ангарске рассматривается дело еще об одном жестоком убийстве женщины в 2011 году. По нему Попков дал признательные показания. Ожидая в СИЗО приговора по этому делу, Попков написал явку с повинной, признавшись, что в 2008 году убил еще двух женщин.
"После признания Попкова в убийстве еще двух женщин общее число его жертв составляет 89 человек, также он осужден за 3 покушения на убийство", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
Суд в Ангарске по ходатайству следствия оставил Попкова в иркутском СИЗО. На период расследования дела об убийстве двух женщин и вынесения по нему приговора его не будут этапировать по месту отбывания пожизненного срока.