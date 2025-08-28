Рейтинг@Mail.ru
СК назвал число жертв "ангарского маньяка" после его нового признания - РИА Новости, 28.08.2025
09:46 28.08.2025 (обновлено: 10:15 28.08.2025)
СК назвал число жертв "ангарского маньяка" после его нового признания
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Число жертв "ангарского маньяка" Михаила Попкова, осужденного ранее на пожизненный срок, составляет после признания еще в двух убийствах 89 человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще 3 женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к 10 годам колонии особого режима.В настоящее время в Ангарске рассматривается дело еще об одном жестоком убийстве женщины в 2011 году. По нему Попков дал признательные показания. Ожидая в СИЗО приговора по этому делу, Попков написал явку с повинной, признавшись, что в 2008 году убил еще двух женщин."После признания Попкова в убийстве еще двух женщин общее число его жертв составляет 89 человек, также он осужден за 3 покушения на убийство", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.Суд в Ангарске по ходатайству следствия оставил Попкова в иркутском СИЗО. На период расследования дела об убийстве двух женщин и вынесения по нему приговора его не будут этапировать по месту отбывания пожизненного срока.
иркутская область
иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Число жертв "ангарского маньяка" Михаила Попкова, осужденного ранее на пожизненный срок, составляет после признания еще в двух убийствах 89 человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще 3 женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к 10 годам колонии особого режима.
Иркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
