https://ria.ru/20250828/sk-2038010623.html

"Ангарский маньяк" Попков признался в убийстве еще двух женщин

"Ангарский маньяк" Попков признался в убийстве еще двух женщин - РИА Новости, 28.08.2025

"Ангарский маньяк" Попков признался в убийстве еще двух женщин

Бывший милиционер Михаил Попков, также известный как "ангарский маньяк", признал вину в убийстве еще двух женщин, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:43:00+03:00

2025-08-28T08:43:00+03:00

2025-08-28T10:31:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ангарск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038046789_0:0:1463:823_1920x0_80_0_0_d471814a1033f3fdbd0b186b4336ab62.png

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков, также известный как "ангарский маньяк", признал вину в убийстве еще двух женщин, сообщили в пресс-службе СК России.Следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного семь лет назад после обнаружения двух тел. Тогда его приостановили из-за невозможности установить преступника.По версии СК, в августе 2008 года Попков подъехал на автомобиле к участку местности на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. Во время знакомства между ними произошла ссора. Пока одна из жертв сидела в машине, преступник накинул на шею другой веревку и стал стягивать концы. Убедившись, что она умерла, он вернулся ко второй женщине и убил ее таким же способом."Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. Сегодня следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — указали в ведомстве.Расследование уголовного дела продолжается. Попков остается в иркутском СИЗО."Ангарский маньяк"Попков осужден на пожизненный срок. В 2015 году суд рассмотрел первое уголовное дело, по которому его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.После вынесения приговора обвиняемый сообщил об убийстве еще 59 человек, приговор вынесли в декабре 2018-го. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях: в июне 2021 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства двух женщин.В январе 2023-го преступник написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. По этому делу суд приговорил его к десяти годам колонии особого режима. По данным СК, в общей сложности "ангарский маньяк" осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех человек. В апреле этого года Попкова обвинили еще в одном убийстве, совершенном в 2011-м. Он признал вину и дал показания. Тогда же преступника, отбывавшего срок в Мордовии, перевели в иркутское СИЗО-1.

https://ria.ru/20250623/manyak-2024840434.html

https://ria.ru/20250203/popkov-1996948134.html

https://ria.ru/20250817/manyak-2035582543.html

россия

ангарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ангарск