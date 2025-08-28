"Ангарский маньяк" Попков признался в убийстве еще двух женщин

Рейтинг@Mail.ru
08:43 28.08.2025 (обновлено: 10:31 28.08.2025)
Бывший милиционер Михаил Попков, также известный как "ангарский маньяк", признал вину в убийстве еще двух женщин, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков, также известный как "ангарский маньяк", признал вину в убийстве еще двух женщин, сообщили в пресс-службе СК России.Следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного семь лет назад после обнаружения двух тел. Тогда его приостановили из-за невозможности установить преступника.По версии СК, в августе 2008 года Попков подъехал на автомобиле к участку местности на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. Во время знакомства между ними произошла ссора. Пока одна из жертв сидела в машине, преступник накинул на шею другой веревку и стал стягивать концы. Убедившись, что она умерла, он вернулся ко второй женщине и убил ее таким же способом."Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. Сегодня следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — указали в ведомстве.Расследование уголовного дела продолжается. Попков остается в иркутском СИЗО."Ангарский маньяк"Попков осужден на пожизненный срок. В 2015 году суд рассмотрел первое уголовное дело, по которому его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.После вынесения приговора обвиняемый сообщил об убийстве еще 59 человек, приговор вынесли в декабре 2018-го. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях: в июне 2021 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства двух женщин.В январе 2023-го преступник написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. По этому делу суд приговорил его к десяти годам колонии особого режима. По данным СК, в общей сложности "ангарский маньяк" осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех человек. В апреле этого года Попкова обвинили еще в одном убийстве, совершенном в 2011-м. Он признал вину и дал показания. Тогда же преступника, отбывавшего срок в Мордовии, перевели в иркутское СИЗО-1.
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ангарск
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ангарск
Попков признал вину в убийстве еще 2 женщин, чьи тела нашли в 2008 году

Михаил Попков признал вину в убийстве еще двух женщин
© Следком/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков, также известный как "ангарский маньяк", признал вину в убийстве еще двух женщин, сообщили в пресс-службе СК России.
Следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного семь лет назад после обнаружения двух тел. Тогда его приостановили из-за невозможности установить преступника.
По версии СК, в августе 2008 года Попков подъехал на автомобиле к участку местности на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. Во время знакомства между ними произошла ссора. Пока одна из жертв сидела в машине, преступник накинул на шею другой веревку и стал стягивать концы. Убедившись, что она умерла, он вернулся ко второй женщине и убил ее таким же способом.
"Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. Сегодня следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — указали в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается. Попков остается в иркутском СИЗО.
"Ангарский маньяк"

Попков осужден на пожизненный срок. В 2015 году суд рассмотрел первое уголовное дело, по которому его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.
После вынесения приговора обвиняемый сообщил об убийстве еще 59 человек, приговор вынесли в декабре 2018-го. Находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях: в июне 2021 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства двух женщин.
В январе 2023-го преступник написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. По этому делу суд приговорил его к десяти годам колонии особого режима. По данным СК, в общей сложности "ангарский маньяк" осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех человек.
В апреле этого года Попкова обвинили еще в одном убийстве, совершенном в 2011-м. Он признал вину и дал показания. Тогда же преступника, отбывавшего срок в Мордовии, перевели в иркутское СИЗО-1.
