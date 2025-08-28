https://ria.ru/20250828/siriya-2037987914.html
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант - РИА Новости, 28.08.2025
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант
Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T02:24:00+03:00
2025-08-28T02:24:00+03:00
2025-08-28T02:37:00+03:00
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем Telegram-канале."Рейды израильской оккупационной армии по окраинам района аль-Кисва в пригороде Дамаска", — говорится в публикации.По данным израильской газеты Haaretz, силы ЦАХАЛ вошли на военный объект министерства обороны Сирии в аль-Кисве, уничтожив и захватив часть материального обеспечения.Как утверждает издание, операция, в которой были задействован несколько десятков солдат, заняла более двух часов. Одновременно с этим четыре израильских вертолета приземлились в другом сирийском городе Сувейда.Накануне вечером сирийский телеканал Syria TV сообщил, что боевая авиация Израиля нанесла серию ударов в районе аль-Кисва в пригороде Дамаска. По информации Sham TV, в результате погибли не менее девяти сирийских военных, есть раненые.Четвертого июля телеканал Al Mayadeen сообщал, что Силы специальных операций Израиля высадились с вертолетов в 10 километрах от Дамаска в районе Яфур с целью зачистки одного из объектов бывшей сирийской республиканской гвардии. Рейд продолжался около пяти часов, после чего израильские военные на вертолетах покинули территорию.
https://ria.ru/20250816/damask-2035830510.html
https://ria.ru/20250731/sirija-2032576517.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2e2d719afbe4b185f5890f5b88dc2065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант
Sham TV: Израиль высадил десант в пригороде Дамаска аль-Кисва