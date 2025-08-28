Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант
02:24 28.08.2025 (обновлено: 02:37 28.08.2025)
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант
Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем Telegram-канале."Рейды израильской оккупационной армии по окраинам района аль-Кисва в пригороде Дамаска", — говорится в публикации.По данным израильской газеты Haaretz, силы ЦАХАЛ вошли на военный объект министерства обороны Сирии в аль-Кисве, уничтожив и захватив часть материального обеспечения.Как утверждает издание, операция, в которой были задействован несколько десятков солдат, заняла более двух часов. Одновременно с этим четыре израильских вертолета приземлились в другом сирийском городе Сувейда.Накануне вечером сирийский телеканал Syria TV сообщил, что боевая авиация Израиля нанесла серию ударов в районе аль-Кисва в пригороде Дамаска. По информации Sham TV, в результате погибли не менее девяти сирийских военных, есть раненые.Четвертого июля телеканал Al Mayadeen сообщал, что Силы специальных операций Израиля высадились с вертолетов в 10 километрах от Дамаска в районе Яфур с целью зачистки одного из объектов бывшей сирийской республиканской гвардии. Рейд продолжался около пяти часов, после чего израильские военные на вертолетах покинули территорию.
дамаск (город)
израиль
сирия
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант

Израильские военные
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем Telegram-канале.
"Рейды израильской оккупационной армии по окраинам района аль-Кисва в пригороде Дамаска", — говорится в публикации.
По данным израильской газеты Haaretz, силы ЦАХАЛ вошли на военный объект министерства обороны Сирии в аль-Кисве, уничтожив и захватив часть материального обеспечения.
Как утверждает издание, операция, в которой были задействован несколько десятков солдат, заняла более двух часов. Одновременно с этим четыре израильских вертолета приземлились в другом сирийском городе Сувейда.
Накануне вечером сирийский телеканал Syria TV сообщил, что боевая авиация Израиля нанесла серию ударов в районе аль-Кисва в пригороде Дамаска. По информации Sham TV, в результате погибли не менее девяти сирийских военных, есть раненые.
Четвертого июля телеканал Al Mayadeen сообщал, что Силы специальных операций Израиля высадились с вертолетов в 10 километрах от Дамаска в районе Яфур с целью зачистки одного из объектов бывшей сирийской республиканской гвардии. Рейд продолжался около пяти часов, после чего израильские военные на вертолетах покинули территорию.
