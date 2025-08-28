https://ria.ru/20250828/siriya-2037987914.html

СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант

СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант - РИА Новости, 28.08.2025

СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант

Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва, вступив в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем Telegram-канале."Рейды израильской оккупационной армии по окраинам района аль-Кисва в пригороде Дамаска", — говорится в публикации.По данным израильской газеты Haaretz, силы ЦАХАЛ вошли на военный объект министерства обороны Сирии в аль-Кисве, уничтожив и захватив часть материального обеспечения.Как утверждает издание, операция, в которой были задействован несколько десятков солдат, заняла более двух часов. Одновременно с этим четыре израильских вертолета приземлились в другом сирийском городе Сувейда.Накануне вечером сирийский телеканал Syria TV сообщил, что боевая авиация Израиля нанесла серию ударов в районе аль-Кисва в пригороде Дамаска. По информации Sham TV, в результате погибли не менее девяти сирийских военных, есть раненые.Четвертого июля телеканал Al Mayadeen сообщал, что Силы специальных операций Израиля высадились с вертолетов в 10 километрах от Дамаска в районе Яфур с целью зачистки одного из объектов бывшей сирийской республиканской гвардии. Рейд продолжался около пяти часов, после чего израильские военные на вертолетах покинули территорию.

