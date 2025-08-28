https://ria.ru/20250828/sinmoe-2037998245.html
В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ
В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ - РИА Новости, 28.08.2025
В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ
Извержение вулкана Синмоэ в горной цепи Кирисима произошло в четверг, столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T06:15:00+03:00
2025-08-28T06:15:00+03:00
2025-08-28T06:15:00+03:00
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804639638_0:1197:1552:2070_1920x0_80_0_0_5dea011e586e59b3bde34a05b5bf34ab.jpg
ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Извержение вулкана Синмоэ в горной цепи Кирисима произошло в четверг, столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров. По данным Главного метеорологического агентства Японии, извержение вулкана произошло в 04.53 по местному времени (22.53 среды мск). В регионе был установлен третий уровень опасности. Эксперты призывают людей быть бдительными и опасаться падения крупных вулканических камней в радиусе примерно трех километров от кратера. Телеканал NHK отмечает, что извержение в четверг стало первым с 3 июля, когда вулканический дым достиг высоты более 5000 метров. Спустя менее часа вулкан выбросил ещё один столб дыма на высоту 4,5 километра. На данный момент падение крупных вулканических пород или сход пирокластических потоков не подтверждены. Не исключается выпадение вулканического пепла в населенных пунктах, расположенных в стороне продвижения вулканического шлейфа.
https://ria.ru/20250827/karymskij-2037772073.html
https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804639638_0:899:1552:2063_1920x0_80_0_0_e47132bef45c439c5868e6d874283f39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире
В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ
В Японии произошло извержение вулкана Синмоэ, столб дыма поднялся на 5,5 км
ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Извержение вулкана Синмоэ в горной цепи Кирисима произошло в четверг, столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров.
По данным Главного метеорологического агентства Японии
, извержение вулкана произошло в 04.53 по местному времени (22.53 среды мск).
В регионе был установлен третий уровень опасности. Эксперты призывают людей быть бдительными и опасаться падения крупных вулканических камней в радиусе примерно трех километров от кратера.
Телеканал NHK отмечает, что извержение в четверг стало первым с 3 июля, когда вулканический дым достиг высоты более 5000 метров.
Спустя менее часа вулкан выбросил ещё один столб дыма на высоту 4,5 километра.
На данный момент падение крупных вулканических пород или сход пирокластических потоков не подтверждены. Не исключается выпадение вулканического пепла в населенных пунктах, расположенных в стороне продвижения вулканического шлейфа.