Рейтинг@Mail.ru
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/shveytsariya-2038131145.html
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины - РИА Новости, 28.08.2025
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:28:00+03:00
2025-08-28T16:28:00+03:00
в мире
швейцария
украина
берн (кантон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков (около 116 миллионов долларов) выделит государство, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO). "Общий бюджет 12 отобранных проектов составляет 112 миллионов швейцарских франков, из которых 93 миллиона будут профинансированы Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими компаниями и украинскими партнёрами. Запуск отобранных проектов запланирован на осень 2025 года", - сообщило ведомство в коммюнике. Будущие проекты включают, в том числе, строительство мастерской по обслуживанию и ремонту техники гуманитарного разминирования и приобретение соответствующего оборудования и проекты в сфере железных дорог: создание линии по производству и поставке рельсовых скреплений и производство контактных сетей. Также Берн профинансирует строительство модульных домов, производство 11 солнечных установок и насосных станций на востоке Украины, инвестирует в восстановление и модернизацию электросетей. Будет создана медицинская лаборатория и центр радиотерапии для лечения онкологических заболеваний. В конце июня правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны. Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", сообщали в SECO. В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250828/shveytsariya-2038041212.html
https://ria.ru/20250828/es-2038102470.html
швейцария
украина
берн (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, берн (кантон)
В мире, Швейцария, Украина, Берн (кантон)
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины

Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на $116 млн

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков (около 116 миллионов долларов) выделит государство, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO).
"Общий бюджет 12 отобранных проектов составляет 112 миллионов швейцарских франков, из которых 93 миллиона будут профинансированы Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими компаниями и украинскими партнёрами. Запуск отобранных проектов запланирован на осень 2025 года", - сообщило ведомство в коммюнике.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Президент Швейцарии приняла премьера Украины
Вчера, 11:32
Будущие проекты включают, в том числе, строительство мастерской по обслуживанию и ремонту техники гуманитарного разминирования и приобретение соответствующего оборудования и проекты в сфере железных дорог: создание линии по производству и поставке рельсовых скреплений и производство контактных сетей.
Также Берн профинансирует строительство модульных домов, производство 11 солнечных установок и насосных станций на востоке Украины, инвестирует в восстановление и модернизацию электросетей. Будет создана медицинская лаборатория и центр радиотерапии для лечения онкологических заболеваний.
В конце июня правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны. Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", сообщали в SECO.
В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ЕС отправил Украине девять миллиардов евро с доходов от активов России
Вчера, 14:33
 
В миреШвейцарияУкраинаБерн (кантон)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала