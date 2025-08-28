https://ria.ru/20250828/shveytsariya-2038131145.html
Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Швейцария профинансирует 12 проектов по реконструкции Украины на общую сумму в 112 миллионов франков (около 140 миллионов долларов), из них 93 миллионов франков (около 116 миллионов долларов) выделит государство, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO). "Общий бюджет 12 отобранных проектов составляет 112 миллионов швейцарских франков, из которых 93 миллиона будут профинансированы Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими компаниями и украинскими партнёрами. Запуск отобранных проектов запланирован на осень 2025 года", - сообщило ведомство в коммюнике. Будущие проекты включают, в том числе, строительство мастерской по обслуживанию и ремонту техники гуманитарного разминирования и приобретение соответствующего оборудования и проекты в сфере железных дорог: создание линии по производству и поставке рельсовых скреплений и производство контактных сетей. Также Берн профинансирует строительство модульных домов, производство 11 солнечных установок и насосных станций на востоке Украины, инвестирует в восстановление и модернизацию электросетей. Будет создана медицинская лаборатория и центр радиотерапии для лечения онкологических заболеваний. В конце июня правительство Швейцарии утвердило проект договора с Украиной об укреплении сотрудничества со швейцарским частным сектором в процессе восстановления страны. Соглашение позволяет Украине получать безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции", сообщали в SECO. В апреле 2024 года правительство Швейцарии приняло решение укрепить сотрудничество с Украиной до 2036 года и планирует выделить на это в общей сложности 5,65 миллиарда долларов.
