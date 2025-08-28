Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области ввели штрафы за неправильную парковку СИМ
15:33 28.08.2025
В Челябинской области ввели штрафы за неправильную парковку СИМ
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Штрафы от 2 до 100 тысяч рублей за неправильную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) и езду на них в запрещенных для этого зонах утвердили в Челябинской области, сообщила пресс-служба заксобрания региона. По данным заксобрания, одобренный в первом чтении парламента законопроект устанавливает ответственность за следующие нарушения: размещение СИМ владельцами в не предусмотренных для стоянки и не предназначенных для размещения местах, езда в зонах, где установлен запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности, а также непринятие владельцами мер, чтобы убрать оставленные в неположенных местах средства передвижения на место стоянки. "За перечисленные нарушения предусматриваются штрафы. Для юридических лиц штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для граждан – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Власти Челябинска 18 августа сообщали, что в городе определено 400 зон для стоянки электросамокатов, позже появятся еще 1,1 тысячи точек. В мае региональное управление СК РФ сообщало, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов, где с января 2024 года пострадало более 130 человек. СК пояснял, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов в Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации. СК было изъято более 1,5 тысячи электросамокатов. Позже они на улицы города вернулись.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Штрафы от 2 до 100 тысяч рублей за неправильную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) и езду на них в запрещенных для этого зонах утвердили в Челябинской области, сообщила пресс-служба заксобрания региона.
По данным заксобрания, одобренный в первом чтении парламента законопроект устанавливает ответственность за следующие нарушения: размещение СИМ владельцами в не предусмотренных для стоянки и не предназначенных для размещения местах, езда в зонах, где установлен запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности, а также непринятие владельцами мер, чтобы убрать оставленные в неположенных местах средства передвижения на место стоянки.
"За перечисленные нарушения предусматриваются штрафы. Для юридических лиц штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для граждан – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Власти Челябинска 18 августа сообщали, что в городе определено 400 зон для стоянки электросамокатов, позже появятся еще 1,1 тысячи точек.
В мае региональное управление СК РФ сообщало, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов, где с января 2024 года пострадало более 130 человек. СК пояснял, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов в Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации. СК было изъято более 1,5 тысячи электросамокатов. Позже они на улицы города вернулись.
