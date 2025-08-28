https://ria.ru/20250828/shor-2038129430.html

Шор обвинил полицию Молдавии в фальсификации доказательств

Шор обвинил полицию Молдавии в фальсификации доказательств

КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Молдавская полиция по указанию правящей партии "Действие и солидарность" задерживает людей на основании политических мотивов, фальсифицируя доказательства, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В среду активисты этого блока вышли на протест против приезда европейских руководителей в Кишинев - президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в город для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Полиция задержала оппозиционеров-участников акции. "Победа" в связи с этим обвинила полицию в грубом нарушении закона. "В полицейском государстве Санду нет ни свободы, ни правды. В митингах участвуют тысячи. Это люди, которые больше не могут терпеть власть. Потому что так плохо они не жили никогда. Наладить жизнь в стране желтая плесень (партия "Действие и солидарность - ред.) не способна. Поэтому разводит клевету, фальсифицирует доказательства, задерживая по политическим мотивам по 90 невиновных", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание активистов блока. По его словам, теперь в Молдавии можно оказаться под арестом за прогулку в парке, получив обвинение в попытке срыва визита иностранных делегаций. "Доказательства не нужны, репрессивный аппарат режима обладает даром телепатии и знает, что человек хотел сделать", - подчеркивает Шор. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

