Четыре новые школы откроются 1 сентября в Красноярском крае

Четыре новые школы откроются 1 сентября в Красноярском крае - РИА Новости, 28.08.2025

Четыре новые школы откроются 1 сентября в Красноярском крае

28.08.2025

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Четыре новые школы откроются в Красноярском крае в День знаний, сообщает пресс-служба министерства образования региона. "К открытию готовятся четыре новые школы. В День знаний в регионе распахнут свои двери школы на 1100 мест в микрорайоне Аэропорт и Железнодорожном районе Красноярска, на 450 мест с дошкольными группами в поселке Емельяново и на 505 мест в поселке Солонцы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в четверг в двух новых школах Красноярска побывала замглавы краевого минобра Татьяна Гридасова. Она осмотрела кабинеты, актовый и спортивный залы, столовые, пообщалась с директорами образовательных учреждения. Новый корпус гимназии №9 в Железнодорожном районе 1 сентября примет детей с 1-го по 11-й класс. Школьники будут учиться в одну смену. "Ребята будут заниматься робототехникой, лего-конструированием, журналистикой и управлением беспилотными летательными аппаратами. В кабинете музыки дети смогут учиться играть на традиционных русских инструментах... Спортивное направление тоже обновится: в школе будут проходить занятия кёрлингом и лаптой, откроется секция по киберспорту. Педагогический состав школы – 110 человек. Все вакансии закрыты", – рассказала директор гимназии Оксана Корявко. Вторая новостройка, расположенная в 7-м микрорайоне Аэропорт, станет вторым корпусом школы №149. В день знаний сюда придут 1756 человек с 5-го по 11-й классы. Учебное заведение планирует сотрудничество с КГПУ имени В.П. Астафьева для развития направлений робототехники, аддитивных и иммерсивных технологий, а также подготовки команд к международным соревнованиям. В следующем учебном году в школе будут открыты специализированные металлургические и энергетические классы. "Еще две школы откроются 1 сентября в Емельяновском муниципальном округе. Кроме того, по нацпроекту "Молодежь и дети" в крае завершился капитальный ремонт в 23 школах... Все стройки и капитальные ремонты школ находились на личном контроле губернатора края Михаила Котюкова. Глава региона неоднократно посещал стройплощадки и поручил завершить все работы ко Дню знаний", – отметила Гридасова.

