https://ria.ru/20250828/sever-2038052545.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:11:00+03:00

2025-08-28T12:11:00+03:00

2025-08-28T12:16:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Варачино, Павловка, Степное, Кондратовка, Новая Сечь, Марьино и Юнаковка Сумской области."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Волчанск и Амбарное Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

украина

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, сумская область, украина, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность