https://ria.ru/20250828/sever-2038052545.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:11:00+03:00
2025-08-28T12:11:00+03:00
2025-08-28T12:16:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Варачино, Павловка, Степное, Кондратовка, Новая Сечь, Марьино и Юнаковка Сумской области."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Волчанск и Амбарное Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область, украина, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 180 военных зоне действий "Севера" за сутки