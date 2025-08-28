https://ria.ru/20250828/sever-2037952957.html

Россия и США поделили Север пополам

Россия и США поделили Север пополам - РИА Новости, 28.08.2025

Россия и США поделили Север пополам

Миротворческий процесс вокруг Украины не демонстрирует особых признаков прогресса, однако сопровождающие его договоренности уже начинают воплощаться. Сразу... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:00:00+03:00

2025-08-28T08:00:00+03:00

2025-08-28T08:02:00+03:00

аналитика

россия

сша

арктика

север

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037953246_0:40:1792:1048_1920x0_80_0_0_66598e59a0ac1dd99d0c5200984299fd.jpg

Миротворческий процесс вокруг Украины не демонстрирует особых признаков прогресса, однако сопровождающие его договоренности уже начинают воплощаться. Сразу несколько крупных западных газет сообщают, что в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже президентами России и Соединенных Штатов, запущена масштабная инвестиционная программа по разработке и добыче углеводородов на шельфе Аляски. Крупнейшие национальные компании "Роснефть" и ExxonMobil создадут совместное предприятие, куда уже приглашен российский "Газпром", а также ожидается широкое вовлечение крупных американских профильных игроков. Совместное предприятие станет заниматься добычей нефти и природного газа на шельфе Арктического побережья Аляски, особое внимание будет уделено вскрытию запасов трудноизвлекаемой нефти в бассейне залива Прудо-Бэй.The Washington Post со ссылкой на свои источники в отрасли пишет, что специалисты "Роснефти" поделятся собственным практическим опытом работы в жестких условиях Арктики, в частности наработками по бурению на северном шельфе. "Газпром", как утверждает американское издание, приглашен в проект в качестве инфраструктурного партнера. Российский газовый монополист проинвестирует строительство терминалов по сжижению природного газа, который будет поставляться на премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Совокупный объем инвестиций только на первом этапе предполагается в размере около 15 миллиардов долларов.Надо сказать, что сразу по завершении саммита в Анкоридже экспертное сообщество в целом было единодушно в том, что Украина на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа была лишь поводом для переговоров, а значительную и не афишируемую часть составили совершенно другие темы. В первую очередь связанные со взаимной торговлей, экономикой и энергетикой.То, что это не домыслы, стало понятно буквально сразу. В день саммита был опубликован указ президента, снимающий все санкции с американской ExxonMobil. Компании разрешено вернуться в Россию, попутно ей возвращаются все доли в российских энергетических проектах. В первую очередь это "Сахалин энерджи", состоящий из двух отдельных добычных участков. Exxon вернула законное право участвовать и получать полагающуюся долевую прибыль от добычи и экспорта дальневосточной нефти марок "Витязь" и "Сокол" в Китай. Примечательно, что данные поставки были синхронно выведены из-под действия американских санкций.Детали переговоров на Аляске скрыты за кулисами дипломатии, но уже можно с уверенностью констатировать, что Москва первой сделала шаг навстречу, вернув американским нефтяникам возможность работать и зарабатывать в России. Теперь мы наблюдаем ответное алаверды со стороны Соединенных Штатов, приглашающих ведущих российских игроков принять участие в крупнейшем в новейшей истории США проекте по добыче углеводородов. Что характерно, на все той же Аляске.Прилагательное превосходной степени применительно к объявленному совместному проекту использовано совершенно осознанно. При упоминании нефтяной отрасли США в голову обычно сразу же приходит Техас, однако местное нефтяное месторождение вдвое меньше нефтегазоносного бассейна на так называемом Северном склоне Аляски. Южный штат в свое время выстрелил именно благодаря климатической доступности и простоте разработки, а громадные запасы Прудо-Бэй придерживали на будущее, в основном ожидая развития технологий. Дело в том, что балансовые запасы в объеме 2,3 миллиарда тонн нефти и 736 миллиардов кубометров газа тектонически рассечены на четыре отдельных блока, сами залежи сконцентрированы в песчаниках. Но и это только полбеды: большинство продуктивных залежей нефти (а сейчас в Прудо-Бэй работают почти шестьсот фонтанных скважин) находятся под так называемыми газовыми шапками на глубинах около трех километров. Проще говоря, нефти и газа тут море, но добыть их — та еще задача со звездочкой.Америка под управлением Дональда Трампа продолжает реализацию стратегии по превращению в доминирующего мирового производителя и экспортера энергоресурсов. Уже сегодня Штаты добывают столько же нефти, сколько Россия и Саудовская Аравия, вместе взятые, и, как видим, на достигнутом останавливаться не собираются. Именно поэтому принято решение раскупорить нефтяную кубышку на Аляске.Приглашение в проект России можно было бы списать на сугубо политические реверансы двух сверхдержав, однако такое упрощение в корне неверно. Подземные кладовые северной оконечности Аляски оставались нетронутыми во многом потому, что американские компании имеют достаточно слабый по сравнению с российскими коллегами опыт работы в Арктике. Прудо-Бэй находится на той же широте, что и наш Певек. Но если последний пусть маленький, но все же город, окруженный населенными пунктами с постоянно проживающим населением, то Прудо и его окрестности — это фактически вахтовые поселки. Вся логистика тут нанизана на единственную сухопутную дорогу, не охватывающую и половину земель. Есть четыре крохотных аэродрома, но в силу погодных условий они работают очень ограниченное количество времени, к тому же омывающее побережье море Бофорта десять месяцев в году покрыто льдом. И это притом что в распоряжении Соединенных Штатов, будь то государство или частные компании, ровно один старенький ледокол Polar Star, который приписан к Береговой охране и не выполняет проводок судов.К слову, те же американские издания утверждают, что одним из пунктов переговоров на Аляске было снятие американских санкций с нашего проекта "Арктик СПГ — 2", который объективно застопорился, в обмен на возможность покупать российские ледоколы. Вашингтон якобы готов пойти на такой обмен, так как не менее объективно тормозит их государственная программа Polar Security Cutter, предусматривающая строительство восьми-девяти ледоколов тяжелого и среднего класса в кооперации с Канадой и Финляндией. Дональд Трамп дал ей старт еще в свой первый президентский срок, и, как ожидалось, первый американский ледокол должен был сойти со стапелей верфи Bollinger уже в 2030 году, в дальнейшем спуская новое судно каждые два года. Однако в реальности реализация забуксовала еще на этапе закупки металла.В целом, глядя на анонсированные совместные проекты по добыче углеводородов, становится понятно, почему ни Москва, ни Вашингтон не педалируют тему мирного соглашения по Украине. Пока украинская армия стачивается в боях, а экономика тонет в кредитах, пока Евросоюз вместе с Великобританией все это оплачивают из своего кармана, Россия и США помогают друг другу в критически важных полярных проектах. Естественно, что здесь и речи нет о какой-то геополитической дружбе, это — взаимовыгодное сотрудничество, но в данном случае России оно выгодно ничуть не меньше. Поработать на Аляске нас раньше не приглашали.

https://ria.ru/20250520/arktika-2018003886.html

https://ria.ru/20250821/es-2036745069.html

https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037765836.html

россия

сша

арктика

север

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, сша, арктика, север