19:34 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/sevastopol-2038179696.html
Полиция опровергла информацию о подрыве машины в Севастополе
происшествия
севастополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Информация о "подрыве" машины в Севастополе не соответствует действительности, сообщает севастопольское управление МВД РФ. В полиции подчеркнули, что ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что в районе дома №33а по улице Вакуленчука произошел подрыв либо поджог автомобиля. "Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию. В ходе выезда на указанную местность установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности. Во результате обследования территорий не выявлено каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств", - говорится в сообщении. Полиция города призвала тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения и не допускать публикации не соответствующей действительности информации.
происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Севастополь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ДТП на трассе Севастополь - Ялта - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек
Вчера, 17:44
 
