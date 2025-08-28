https://ria.ru/20250828/sevastopol-2038179696.html

Полиция опровергла информацию о подрыве машины в Севастополе

2025-08-28T19:34:00+03:00

происшествия

севастополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Информация о "подрыве" машины в Севастополе не соответствует действительности, сообщает севастопольское управление МВД РФ. В полиции подчеркнули, что ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что в районе дома №33а по улице Вакуленчука произошел подрыв либо поджог автомобиля. "Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию. В ходе выезда на указанную местность установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности. Во результате обследования территорий не выявлено каких-либо происшествий, связанных с возгоранием транспортных средств", - говорится в сообщении. Полиция города призвала тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения и не допускать публикации не соответствующей действительности информации.

