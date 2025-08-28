https://ria.ru/20250828/serbiya-2037985348.html

Протестующие напали на полицию в сербском Нови-Саде, она применила силу

БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Демонстранты, протестующие вторую ночь подряд у здания философского факультета в сербском городе Нови-Сад, напали на полицию, сотрудники вынуждены были применить силу и спецсредства и оттеснить толпу, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на среду, что протестующие студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета в Нови-Саде. Студенты и граждане продолжили акцию перед зданием факультета в ночь на четверг. "Участники несогласованной акции перед философским факультетом в Нови-Саде попытались сегодня ночью силой прорваться в помещение факультета, который после вчерашнего обращения декана, охраняют сотрудники МВД. В 22.20 (23.20 мск), не послушав многократные предупреждения полиции, около 300 граждан попытались силой прорваться через главный вход на факультет и напали на кордон подразделения быстрого реагирования полиции. Сотрудники с применением средств принуждения отбили нападение и оттеснили собравшихся от входа", - сообщила пресс-служба МВД. Отмечается, что демонстранты использовали физическую силу, яйца, камни, пиротехнику и другие предметы против полицейских. Жандармерия и подразделение быстрого реагирования разделили толпу протестующих и оттеснили на безопасное расстояние от факультета. Полиция Сербии в среду задержала двух участников протестов в городе Нови-Сад по подозрению в нападении на полицейских в ходе акции во вторник вечером. Задержанные демонстранты подозреваются в том, что в ночь на среду "напали на сотрудников подразделения быстрого реагирования полиции, толкали их и ударял кулаками". Они взяты под стражу на 48 часов, после чего будут переданы Основной прокуратуре в Нови-Саде. МВД Сербии отмечает, что продолжается работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщается. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.

