В Сербии задержали организатора беспорядков в Нови-Саде

2025-08-28T14:33:00+03:00

БЕЛГРАД, 28 авг — РИА Новости. В Сербии полиция задержала одного из лидеров и двух участников беспорядков у здания философского факультета университета в городе Нови-Сад, заявила пресс-служба сербского МВД. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вторую ночь подряд пытались пробить кордон и силой прорваться в помещения факультета в Нови-Саде. Сотрудники полиции и жандармерии применили силу и спецсредства и оттеснили демонстрантов. "М. Б., 1982 года рождения, из Нови-Сада задержан по обоснованному подозрению в преступлении: нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Он подозревается в том, что ночью <...> руководил нападением на сотрудников полиции, физически нападал на них, толкал и бил по щитам, пытаясь пробить кордон и прорваться в здание", — говорится в сообщении. Местные СМИ уточнили, что речь идет о Мише Бачулове — одном из лидеров протестов в Нови-Саде. Он занимается единоборствами и известен тем, что участвовал в разливе нечистот у городской администрации на протестах осени — зимы 2024 года. Его арестовали на 48 часов, уголовное дело передали в прокуратуру. Вместе с ним полиция взяла под стражу и завела дело на М. К. и П. Р. Демонстранты использовали физическую силу, а также яйца, камни, пиротехнику и другие предметы против силовиков.Накануне полиция задержала двух участников протестов. Их взяли под стражу на 48 часов, после чего передадут Основной прокуратуре в Нови-Саде. МВД продолжает устанавливать личности напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду. О пострадавших не сообщается. Протесты в Сербии

