В Сербии задержали организатора беспорядков в Нови-Саде
В Сербии задержали организатора и двух участников беспорядков в Нови-Саде
© Getty Images / Aleksandar NalbantjanАвтомобиль полиции на улице в Сербии
© Getty Images / Aleksandar Nalbantjan
Автомобиль полиции на улице в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 авг — РИА Новости. В Сербии полиция задержала одного из лидеров и двух участников беспорядков у здания философского факультета университета в городе Нови-Сад, заявила пресс-служба сербского МВД.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции вторую ночь подряд пытались пробить кордон и силой прорваться в помещения факультета в Нови-Саде. Сотрудники полиции и жандармерии применили силу и спецсредства и оттеснили демонстрантов.
"М. Б., 1982 года рождения, из Нови-Сада задержан по обоснованному подозрению в преступлении: нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Он подозревается в том, что ночью <...> руководил нападением на сотрудников полиции, физически нападал на них, толкал и бил по щитам, пытаясь пробить кордон и прорваться в здание", — говорится в сообщении.
Местные СМИ уточнили, что речь идет о Мише Бачулове — одном из лидеров протестов в Нови-Саде. Он занимается единоборствами и известен тем, что участвовал в разливе нечистот у городской администрации на протестах осени — зимы 2024 года. Его арестовали на 48 часов, уголовное дело передали в прокуратуру.
Вместе с ним полиция взяла под стражу и завела дело на М. К. и П. Р. Демонстранты использовали физическую силу, а также яйца, камни, пиротехнику и другие предметы против силовиков.
Вучич обвинил СМИ в нагнетании напряженности в Сербии
27 августа, 16:32
Накануне полиция задержала двух участников протестов. Их взяли под стражу на 48 часов, после чего передадут Основной прокуратуре в Нови-Саде. МВД продолжает устанавливать личности напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду. О пострадавших не сообщается.
Протесты в Сербии
- Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
- Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
Посол России рассказал, когда усилятся протесты в Сербии
26 августа, 04:12
- Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.