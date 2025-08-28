https://ria.ru/20250828/serbija-2038070512.html
Сербия снизила наценки на 23 категории товаров на фоне протестов
Сербия снизила наценки на 23 категории товаров на фоне протестов
Сербия снизила наценки на 23 категории товаров на фоне протестов
Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении с 1 сентября маржи в розничных сетях на 23 категории товаров широкого потребления... 28.08.2025
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Правительство Сербии на заседании в четверг приняло постановление о снижении с 1 сентября маржи в розничных сетях на 23 категории товаров широкого потребления для экономической поддержки населения, передает агентство Танюг. Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал снизить маржу до 20% в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и дать скидку в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. "Правительство Сербии приняло сегодня постановление об ограничении маржи в торговых сетях до 20% для продукции 23 категорий, как нам подтвердили в минторге… Это молоко и молочная продукция, яйца, безалкогольные напитки и чай, свежие овощи и фрукты, продукты их переработки, хлеб и другая выпечка, бобовые, замороженные продукты, свежие и переработанные мясопродукты, свежая и переработанная рыба, кондитерская продукция и соленые закуски, сахар и мед, мука и тесто, масла и жиры, уксус, рис, соль и приправы. А также бытовая химия, средства личной гигиены, косметика, детское питание и памперсы", - передает агентство, решение кабмина вступает в силу в понедельник, 1 сентября. Меры экономической поддержки принимаются на фоне обострения более чем девятимесячных протестов студентов и сторонников оппозиции. Очередные беспорядки произошли в ночь на четверг перед философским факультетом в городе Нови-Сад. Полиция применила спецсредства и силу, чтобы разогнать демонстрантов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
