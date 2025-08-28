Полиция Сербии оттеснила протестующих от здания факультета в Нови-Саде

https://ria.ru/20250828/serbija-2037983701.html
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Полиция оттеснила демонстрантов, протестующих вторую ночь подряд, от здания философского факультета в сербском городе Нови-Сад, применив силу и спецсредства, передает городской портал 021.
Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич
заявил в ночь на среду, что протестующие студенты и сторонники оппозиции напали на сотрудников полиции и жандармерии перед зданием философского факультета в Нови-Саде. Студенты и граждане продолжили акцию перед зданием факультета в ночь на четверг.
"Полиция была прижата (демонстрантами – ред.) ко входу на факультет. Были слышны разрывы петард и виден дым. Наш репортер и граждане предположили, что это появилось со стороны полиции. Граждан оттеснили вниз к ректорату… Полиция вытеснила граждан с площадки перед философским факультетом, был применен перцовый спрей", - передает городской портал, который разместил видео инцидента.
Полиция Сербии в среду задержала двух участников протестов в городе Нови-Сад по подозрению в нападении на полицейских в ходе акции во вторник вечером. Задержанные демонстранты подозреваются в том, что в ночь на среду "напали на сотрудников подразделения быстрого реагирования полиции, толкали их и ударял кулаками". Они взяты под стражу на 48 часов, после чего будут переданы Основной прокуратуре в Нови-Саде.
МВД Сербии отмечает, что продолжается работа по установлению лиц, напавших на полицейских и нарушивших общественный порядок в ночь на среду в Нови-Саде, о пострадавших не сообщается.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.