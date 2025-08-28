Рейтинг@Mail.ru
Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана
19:05 28.08.2025
Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана
Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана - РИА Новости, 28.08.2025
Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана
Россия разочарована решением "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) задействовать механизм восстановления санкций против Ирана, заявил журналистам... РИА Новости, 28.08.2025
в мире
россия
франция
германия
дмитрий полянский
оон
иран
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Россия разочарована решением "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) задействовать механизм восстановления санкций против Ирана, заявил журналистам исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Нас это разочаровывает, потому что мы рассчитывали иметь дело с серьёзными партнёрами, а в итоге выглядит так, будто мы имеем дело с некой шайкой гангстеров", — сказал Полянский в четверг. Он подчеркнул, что Россия не признаёт за "евротройкой" юридических оснований для запуска процедуры. "Для нас ничего не происходит, потому что мы не признаём легальных оснований для такого "снэпбэка", — отметил высокопоставленный российский дипломат.
россия
франция
германия
иран
в мире, россия, франция, германия, дмитрий полянский, оон, иран
В мире, Россия, Франция, Германия, Дмитрий Полянский, ООН, Иран
Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана

Полянский: РФ разочарована решением евротройки восстановить антииранские санкции

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Россия разочарована решением "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) задействовать механизм восстановления санкций против Ирана, заявил журналистам исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Нас это разочаровывает, потому что мы рассчитывали иметь дело с серьёзными партнёрами, а в итоге выглядит так, будто мы имеем дело с некой шайкой гангстеров", — сказал Полянский в четверг.
Он подчеркнул, что Россия не признаёт за "евротройкой" юридических оснований для запуска процедуры.
"Для нас ничего не происходит, потому что мы не признаём легальных оснований для такого "снэпбэка", — отметил высокопоставленный российский дипломат.
В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции
