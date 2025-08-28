https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038173832.html

Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана

Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана - РИА Новости, 28.08.2025

Россия осудила решение евротройки по санкциям против Ирана

28.08.2025

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Россия разочарована решением "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) задействовать механизм восстановления санкций против Ирана, заявил журналистам исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Нас это разочаровывает, потому что мы рассчитывали иметь дело с серьёзными партнёрами, а в итоге выглядит так, будто мы имеем дело с некой шайкой гангстеров", — сказал Полянский в четверг. Он подчеркнул, что Россия не признаёт за "евротройкой" юридических оснований для запуска процедуры. "Для нас ничего не происходит, потому что мы не признаём легальных оснований для такого "снэпбэка", — отметил высокопоставленный российский дипломат.

россия

франция

германия

иран

2025

