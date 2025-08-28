https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038159763.html

В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции

В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции

ТЕГЕРАН, 28 авг – РИА Новости. Решение стран "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) восстановить санкции против Тегерана подорвёт текущий уровень взаимодействия между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства. Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов в четверг объявил, что Страны "евротройки" уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, и что "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу."Решение "евротройки" серьёзно подорвёт текущий уровень взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Эта провокационная и неоправданная эскалация ситуации будет встречена адекватными ответными мерами со стороны Тегерана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Отмечается, что тот путь, которая выбрала "евротройка" в отношении Ирана, будет иметь серьёзные последствия для авторитета СБ ООН, поскольку, как отмечает иранский МИД, задействование механизма восстановления санкций против Тегерана без соблюдения надлежащей правовой процедуры не только подрывает доверие к решениям этой международной организации, но и ставит под угрозу мировую безопасность. По этой причине иранский МИД призывает все мировые государства отвергнуть решение ООН о восстановлении санкций против исламской республики.Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

