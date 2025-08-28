https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038159057.html

США приветствовали запуск процедуры возврата санкций ООН против Ирана

США приветствовали запуск процедуры возврата санкций ООН против Ирана - РИА Новости, 28.08.2025

США приветствовали запуск процедуры возврата санкций ООН против Ирана

США приветствуют запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в четверг. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:10:00+03:00

2025-08-28T18:10:00+03:00

2025-08-28T18:10:00+03:00

иран

сша

марко рубио

оон

в мире

франция

дональд трамп

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США приветствуют запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в четверг. "Соединенные Штаты высоко ценят лидерство наших союзников по группе "евротройки" в этих усилиях. В ближайшие недели мы будем работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН над успешным завершением восстановления международных санкций и ограничений в отношении Ирана, как это было поручено президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в президентском меморандуме № 2 по национальной безопасности", - говорится в заявлении Рубио. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики. Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов ранее в четверг сообщал, что страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.

https://ria.ru/20250828/rubio-2038157284.html

https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038150758.html

иран

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, сша, марко рубио, оон, в мире, франция, дональд трамп, аббас аракчи