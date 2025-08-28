Рейтинг@Mail.ru
США приветствовали запуск процедуры возврата санкций ООН против Ирана
18:10 28.08.2025
США приветствовали запуск процедуры возврата санкций ООН против Ирана
иран
сша
марко рубио
оон
в мире
франция
дональд трамп
аббас аракчи
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США приветствуют запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в четверг. "Соединенные Штаты высоко ценят лидерство наших союзников по группе "евротройки" в этих усилиях. В ближайшие недели мы будем работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН над успешным завершением восстановления международных санкций и ограничений в отношении Ирана, как это было поручено президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в президентском меморандуме № 2 по национальной безопасности", - говорится в заявлении Рубио. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики. Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов ранее в четверг сообщал, что страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.
иран
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США приветствуют запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в четверг.
"Соединенные Штаты высоко ценят лидерство наших союзников по группе "евротройки" в этих усилиях. В ближайшие недели мы будем работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН над успешным завершением восстановления международных санкций и ограничений в отношении Ирана, как это было поручено президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в президентском меморандуме № 2 по национальной безопасности", - говорится в заявлении Рубио.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики.
Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов ранее в четверг сообщал, что страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.
