https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038158339.html

МИД ФРГ высказался о запуске механизма восстановления санкций против Ирана

МИД ФРГ высказался о запуске механизма восстановления санкций против Ирана - РИА Новости, 28.08.2025

МИД ФРГ высказался о запуске механизма восстановления санкций против Ирана

Решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:06:00+03:00

2025-08-28T18:06:00+03:00

2025-08-28T18:06:00+03:00

в мире

иран

аббас аракчи

оон

магатэ

дональд трамп

германия

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. В четверг министры иностранных дел "евротройки" в совместном заявлении сообщили, что уведомили Совет безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана в течение 30 дней (так называемый "снэпбек"). "Как евротройка мы едины в том, что Иран никогда не должен овладеть ядерным оружием. Снэпбек - это не конец дипломатии. Он может стать началом нового этапа переговоров", - написал глава МИД ФРГ в социальной сети X*. Германия, Великобритания и Франция ожидают от Ирана полноценного сотрудничества с МАГАТЭ, "явной приверженности" ведению прямых переговоров с США и "поддающихся проверке шагов по деэскалации в области ядерного обогащения", добавил политик. Ранее в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал, что Тегеран должным образом отреагирует на решение "евротройки" и выразил надежду, что она в ближайшее время исправит свой "неверный шаг". Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250828/iran-2038146024.html

https://ria.ru/20250828/rubio-2038157284.html

иран

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, аббас аракчи, оон, магатэ, дональд трамп, германия, великобритания