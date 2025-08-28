Рейтинг@Mail.ru
"Евротройка" уведомила Иран о запуске механизма восстановления санкций
17:39 28.08.2025 (обновлено: 19:17 28.08.2025)
"Евротройка" уведомила Иран о запуске механизма восстановления санкций
ТЕГЕРАН, 28 авг — РИА Новости. Главы МИД Франции, Германии и Великобритании начали процесс восстановления санкций против Ирана, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в Telegram-канале. В четверг портал Axios со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщал, что страны "евротройки" уведомили об этом членов СБ ООН. Неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу."Главы МИД трех европейских стран и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза час назад в телефонном разговоре сообщили министру иностранных дел нашей страны Аббасу Аракчи о намерении официально проинформировать Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Тегерана в рамках положений СВПД", — говорится в заявлении.Европейские страны дали 30 дней на дипломатическое решение, чтобы избежать возобновления санкций СБ ООН.Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблеме. Встреча прошли на фоне заявления Франции, Германии и Великобритании о готовности вернуться к международным санкциям, если исламская республика не согласится до конца августа на ядерную сделку или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН. Европейские страны требовали от Тегерана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения.Иран назвал возобновление санкций лишенным законных оснований и пригрозил ответными мерами. Аракчи надеется, что "евротройка" в ближайшее время исправит свой "неверный шаг". Он добавил, что это решение подорвет текущий уровень взаимодействия Тегерана и МАГАТЭ.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, отметил, что США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье. При этом Вашингтон поддержал возобновление санкций ООН против ИРИ. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа, в мае 2018 года, вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
ТЕГЕРАН, 28 авг — РИА Новости. Главы МИД Франции, Германии и Великобритании начали процесс восстановления санкций против Ирана, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в Telegram-канале.
В четверг портал Axios со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщал, что страны "евротройки" уведомили об этом членов СБ ООН. Неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.
"Главы МИД трех европейских стран и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза час назад в телефонном разговоре сообщили министру иностранных дел нашей страны Аббасу Аракчи о намерении официально проинформировать Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Тегерана в рамках положений СВПД", — говорится в заявлении.
Европейские страны дали 30 дней на дипломатическое решение, чтобы избежать возобновления санкций СБ ООН.
Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблеме. Встреча прошли на фоне заявления Франции, Германии и Великобритании о готовности вернуться к международным санкциям, если исламская республика не согласится до конца августа на ядерную сделку или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН. Европейские страны требовали от Тегерана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения.
Иран назвал возобновление санкций лишенным законных оснований и пригрозил ответными мерами. Аракчи надеется, что "евротройка" в ближайшее время исправит свой "неверный шаг". Он добавил, что это решение подорвет текущий уровень взаимодействия Тегерана и МАГАТЭ.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, отметил, что США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье. При этом Вашингтон поддержал возобновление санкций ООН против ИРИ.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа, в мае 2018 года, вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • ИРИ отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня они поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
