Швеция и Нидерланды призвали ЕС ввести санкции против Израиля

Швеция и Нидерланды призвали ЕС ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 28.08.2025

Швеция и Нидерланды призвали ЕС ввести санкции против Израиля

2025-08-28T14:14:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерства иностранных дел Швеции и Нидерландов призвали ЕС ввести санкции против Израиля и ХАМАС на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа, главы МИД направили соответствующее письмо главе дипломатии ЕС Кае Каллас, сообщает в четверг Sveriges Radio. "Швеция и Нидерланды требуют в письме, чтобы ЕС ввел санкции как против Израиля, так и против ХАМАС, чтобы смягчить гуманитарный кризис в Газе", - говорится в сообщении. По данным Sveriges Radio, письмо, адресованное Каллас, содержит несколько требований. В частности, чтобы страны ЕС поддержали предложение о санкциях против политического руководства ХАМАС, а также требование заморозить торговую часть соглашения о сотрудничестве с Израилем. Министры также потребовали, чтобы ЕС ввел персональные санкции против "экстремистки настроенных" израильских министров, поддерживающих план поселений на Западном берегу, что, по мнению главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, угрожает решению о двух государствах. Как уточняет Sveriges Radio, письмо будет направлено не только в Еврокомиссию, но и в другие страны. "Параллельно с отправкой этого письма мы, конечно, призываем наших коллег по всей Европе поддержать наши предложения", - заявила Стенергард радиокомпании. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

