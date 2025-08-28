https://ria.ru/20250828/sanktsii-2037996961.html

СМИ: "евротройка" запустит механизм восстановления санкций против Ирана

СМИ: "евротройка" запустит механизм восстановления санкций против Ирана - РИА Новости, 28.08.2025

СМИ: "евротройка" запустит механизм восстановления санкций против Ирана

Главы МИД стран "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) заявили госсекретарю США Марко Рубио, что в четверг запустят механизм, восстанавливающий все... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T05:55:00+03:00

2025-08-28T05:55:00+03:00

2025-08-28T05:55:00+03:00

в мире

иран

франция

германия

марко рубио

михаил ульянов (дипломат)

казем гариб-абади

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главы МИД стран "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) заявили госсекретарю США Марко Рубио, что в четверг запустят механизм, восстанавливающий все санкции Совбеза ООН против Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, непосредственно знакомые с ситуацией. На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм snapback, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований. "Министры иностранных дел Франции, Германии, Соединенного Королевства и глава внешней политики ЕС заявили госсекретарю Марко Рубио, что запустят механизм snapback против Ирана в четверг", - сообщает портал. По словам источника, осведомленного о женевской встрече европейских и иранских дипломатов, иранцы "не предоставили конкретных результатов", тем самым открыв путь к восстановлению санкций. Неназванный европейский дипломат заявил порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, и что "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с Ираном в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее заявил, что иранская сторона откажется от текущего уровня сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если Европа задействует механизм восстановления международных санкций против Тегерана. Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы. Кроме этого, в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций. Также президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. Согласно иранскому МИД, на данный момент в Иране действует несколько инспекторов МАГАТЭ, поскольку готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации.

https://ria.ru/20250827/peregovory-2037769572.html

https://ria.ru/20250828/iran-2037993750.html

https://ria.ru/20250825/iran-2037469321.html

иран

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, франция, германия, марко рубио, михаил ульянов (дипломат), казем гариб-абади, оон, магатэ, евросоюз