РЖД рассматривают направления работы с MAX в части пассажирских сервисов
16:52 28.08.2025
РЖД рассматривают направления работы с MAX в части пассажирских сервисов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД рассматривают разные направления работы с платформой Max, в том числе, использование платформы чат-ботов для поддержки пассажиров и отправку сервисных уведомлений о статусе поездки, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок компании Николай Костенко. "В настоящее время мы рассматриваем различные направления работы с платформой Мах. В том числе, развитие канала в Max как части пассажирских сервисов, использование платформы чат-ботов для поддержки пассажиров, отправку сервисных и транзакционных уведомлений о статусе поездки и другие возможности", – сообщил Костенко в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
РЖД рассматривают направления работы с MAX в части пассажирских сервисов

РЖД рассматривают использование чат-ботов на платформе MAX для помощи пассажирам

Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД рассматривают разные направления работы с платформой Max, в том числе, использование платформы чат-ботов для поддержки пассажиров и отправку сервисных уведомлений о статусе поездки, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок компании Николай Костенко.
"В настоящее время мы рассматриваем различные направления работы с платформой Мах. В том числе, развитие канала в Max как части пассажирских сервисов, использование платформы чат-ботов для поддержки пассажиров, отправку сервисных и транзакционных уведомлений о статусе поездки и другие возможности", – сообщил Костенко в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
