РЖД рассматривают направления работы с MAX в части пассажирских сервисов

2025-08-28T16:52:00+03:00

2025-08-28T16:52:00+03:00

2025-08-28T16:56:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД рассматривают разные направления работы с платформой Max, в том числе, использование платформы чат-ботов для поддержки пассажиров и отправку сервисных уведомлений о статусе поездки, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок компании Николай Костенко. "В настоящее время мы рассматриваем различные направления работы с платформой Мах. В том числе, развитие канала в Max как части пассажирских сервисов, использование платформы чат-ботов для поддержки пассажиров, отправку сервисных и транзакционных уведомлений о статусе поездки и другие возможности", – сообщил Костенко в ходе международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".

