В РЖД рассказали о постоянной хакерской активности - РИА Новости, 28.08.2025
14:23 28.08.2025
В РЖД рассказали о постоянной хакерской активности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Хакерская активность наблюдается всегда в отношении большого числа российских предприятий, и "Российские железные дороги" не являются исключением, компания реагирует на все сигналы, в том числе от регуляторов и экспертов по информационной безопасности, и учитывает изменения ситуации с точки зрения киберугрозы, сообщил РИА Новости замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. "Буквально каждый день мы реагируем на все сигналы, которые получаем. И от регуляторов, и от экспертов по информационной безопасности, и то, что мы сами видим. Поэтому это не разовая какая-то акция, мы постоянно реагируем на изменения ситуации с точки зрения киберугрозы", - рассказал он в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Говоря о хакерской активности на текущий момент, замглавы отметил, что она наблюдается регулярно. "Активность наблюдается всегда в отношении большого числа отечественных предприятий, и "Российские железные дороги" - не исключение", - заключил Чаркин.
Технологии, Евгений Чаркин, РЖД
Логотип ОАО РЖД. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Хакерская активность наблюдается всегда в отношении большого числа российских предприятий, и "Российские железные дороги" не являются исключением, компания реагирует на все сигналы, в том числе от регуляторов и экспертов по информационной безопасности, и учитывает изменения ситуации с точки зрения киберугрозы, сообщил РИА Новости замгендиректора РЖД Евгений Чаркин.
"Буквально каждый день мы реагируем на все сигналы, которые получаем. И от регуляторов, и от экспертов по информационной безопасности, и то, что мы сами видим. Поэтому это не разовая какая-то акция, мы постоянно реагируем на изменения ситуации с точки зрения киберугрозы", - рассказал он в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Говоря о хакерской активности на текущий момент, замглавы отметил, что она наблюдается регулярно. "Активность наблюдается всегда в отношении большого числа отечественных предприятий, и "Российские железные дороги" - не исключение", - заключил Чаркин.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Эксперты рассказали об атаках хакеров на российские компании
22 августа, 06:36
 
ТехнологииЕвгений ЧаркинРЖД
 
 
