В РЖД рассказали о постоянной хакерской активности

2025-08-28T14:23:00+03:00

технологии

евгений чаркин

ржд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Хакерская активность наблюдается всегда в отношении большого числа российских предприятий, и "Российские железные дороги" не являются исключением, компания реагирует на все сигналы, в том числе от регуляторов и экспертов по информационной безопасности, и учитывает изменения ситуации с точки зрения киберугрозы, сообщил РИА Новости замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. "Буквально каждый день мы реагируем на все сигналы, которые получаем. И от регуляторов, и от экспертов по информационной безопасности, и то, что мы сами видим. Поэтому это не разовая какая-то акция, мы постоянно реагируем на изменения ситуации с точки зрения киберугрозы", - рассказал он в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Говоря о хакерской активности на текущий момент, замглавы отметил, что она наблюдается регулярно. "Активность наблюдается всегда в отношении большого числа отечественных предприятий, и "Российские железные дороги" - не исключение", - заключил Чаркин.

