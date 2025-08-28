https://ria.ru/20250828/rzhd-2038033516.html

Посадка в поезд по биометрии будет дополнительной опцией

Посадка в поезд по биометрии будет дополнительной опцией - РИА Новости, 28.08.2025

Посадка в поезд по биометрии будет дополнительной опцией

Посадка в поезд в России по биометрии при ее запуске будет дополнительной опцией, паспорт в поездке необходимо иметь при себе, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:47:00+03:00

2025-08-28T10:47:00+03:00

2025-08-28T10:47:00+03:00

евгений чаркин

ржд

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17297/14/172971421_0:0:4257:2394_1920x0_80_0_0_50516eddfe3b17b55f205a644dcd5153.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Посадка в поезд в России по биометрии при ее запуске будет дополнительной опцией, паспорт в поездке необходимо иметь при себе, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он отметил, что, согласно тексту постановления, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности такой идентификации. РЖД, по его словам, всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. "Важно отметить: посадка в поезд по биометрии — это все же дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе", - сказал Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следовало из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.

https://ria.ru/20250828/rzhd-2038021379.html

https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений чаркин, ржд, россия, общество