РЖД не планируют повышать цены на билеты в новых купе и СВ

28.08.2025

РЖД не планируют повышать цены на билеты в новых купе и СВ

РЖД планируют цены на билеты в новых купе и СВ с полками 2 метра на уровне уже курсирующих аналогичных вагонов, сообщил замгендиректора компании Иван...

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД планируют цены на билеты в новых купе и СВ с полками 2 метра на уровне уже курсирующих аналогичных вагонов, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Я считаю, что сейчас да. У нас ценообразование формируется в соответствии с направлением. И поезда, стоящие на направлении, в соответствии с классом обслуживания, они идентичны", - ответил Колесников в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" на вопрос РИА Новости, будет ли цена в новом купе такая же, как в обычном. Аналогичный ответ Колесников дал и про новый СВ. "Точно сейчас да. Дальше посмотрим с учетом... добавленной полезности и добавленных возможностей этого вагона", - сказал он на вопрос РИА Новости о цене билета в новом СВ. РЖД в четверг впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Каждое купе оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков. РЖД в четверг представили новые вагоны СВ со спальными местами длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской. Тут восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров - до 2 метров.

