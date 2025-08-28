РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"

https://ria.ru/20250828/rzhd-2038017040.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", передает корреспондент РИА Новости. "Посетители выставки PRO//Движение.Экспо смогут лично оценить уровень комфорта двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"- на выставке доступен макет элемента салона этого поезда… В составе "Буревестника" будут курсировать до 15 современных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро… У поезда будут свой фирменный стиль и ливрея", - говорится в сообщении РЖД. Представленный на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" макет имеет кресла изумрудного цвета. РЖД пишут, что показанный интерьер дает представление о том, как будут выглядеть новые вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки. В салоне "Буревестника" планируются индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д. "Для тех, кто предпочитает уединенные путешествия, в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом", - отмечают РЖД. Запуск маршрута Нижний Новгород - Москва, на котором будет курсировать скоростной поезд "Буревестник", ожидается 3 декабря 2025 года.
