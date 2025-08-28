https://ria.ru/20250828/rzhd-2038017040.html

РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"

РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник" - РИА Новости, 28.08.2025

РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"

РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:35:00+03:00

2025-08-28T09:35:00+03:00

2025-08-28T09:35:00+03:00

нижний новгород

москва

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038016064_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a2b177f9d3ecc0bf1c6e0423c7f948e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", передает корреспондент РИА Новости. "Посетители выставки PRO//Движение.Экспо смогут лично оценить уровень комфорта двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"- на выставке доступен макет элемента салона этого поезда… В составе "Буревестника" будут курсировать до 15 современных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро… У поезда будут свой фирменный стиль и ливрея", - говорится в сообщении РЖД. Представленный на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" макет имеет кресла изумрудного цвета. РЖД пишут, что показанный интерьер дает представление о том, как будут выглядеть новые вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки. В салоне "Буревестника" планируются индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д. "Для тех, кто предпочитает уединенные путешествия, в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом", - отмечают РЖД. Запуск маршрута Нижний Новгород - Москва, на котором будет курсировать скоростной поезд "Буревестник", ожидается 3 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250828/rzhd-2038008891.html

https://ria.ru/20250821/rzhd-2036722757.html

нижний новгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, москва, ржд