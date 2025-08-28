Рейтинг@Mail.ru
РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/rzhd-2038017040.html
РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"
РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник" - РИА Новости, 28.08.2025
РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"
РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:35:00+03:00
2025-08-28T09:35:00+03:00
нижний новгород
москва
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038016064_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a2b177f9d3ecc0bf1c6e0423c7f948e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", передает корреспондент РИА Новости. "Посетители выставки PRO//Движение.Экспо смогут лично оценить уровень комфорта двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"- на выставке доступен макет элемента салона этого поезда… В составе "Буревестника" будут курсировать до 15 современных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро… У поезда будут свой фирменный стиль и ливрея", - говорится в сообщении РЖД. Представленный на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" макет имеет кресла изумрудного цвета. РЖД пишут, что показанный интерьер дает представление о том, как будут выглядеть новые вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки. В салоне "Буревестника" планируются индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д. "Для тех, кто предпочитает уединенные путешествия, в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом", - отмечают РЖД. Запуск маршрута Нижний Новгород - Москва, на котором будет курсировать скоростной поезд "Буревестник", ожидается 3 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20250828/rzhd-2038008891.html
https://ria.ru/20250821/rzhd-2036722757.html
нижний новгород
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038016064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf05930775d337a829942249ed71fbf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, москва, ржд
Нижний Новгород, Москва, РЖД
РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"

РЖД презентовали часть интерьера двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"

© РИА НовостиРЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"
РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости
РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", передает корреспондент РИА Новости.
"Посетители выставки PRO//Движение.Экспо смогут лично оценить уровень комфорта двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"- на выставке доступен макет элемента салона этого поезда… В составе "Буревестника" будут курсировать до 15 современных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро… У поезда будут свой фирменный стиль и ливрея", - говорится в сообщении РЖД.
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД представили обновленные вагоны купе
Вчера, 08:24
Представленный на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" макет имеет кресла изумрудного цвета.
РЖД пишут, что показанный интерьер дает представление о том, как будут выглядеть новые вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки.
В салоне "Буревестника" планируются индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
"Для тех, кто предпочитает уединенные путешествия, в вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом", - отмечают РЖД.
Запуск маршрута Нижний Новгород - Москва, на котором будет курсировать скоростной поезд "Буревестник", ожидается 3 декабря 2025 года.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
РЖД запустили канал в Max
21 августа, 14:19
 
Нижний НовгородМоскваРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала