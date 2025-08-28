Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбопродукции в Южную Корею

https://ria.ru/20250828/ryba-2038047191.html

Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбопродукции в Республику Корея, включив в него еще восемь рыболовных компаний, сообщило ведомство. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбопродукции в Республику Корея, включив в него еще восемь рыболовных компаний, сообщило ведомство. "Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбопродукции в Республику Корея... Право экспорта получили восемь новых предприятий и судов", - говорится в сообщении. Перечень пополнили М-0009 "Василий Лозовский" (ООО "Стрелец-1"), ООО "Лайфикс Фудс", ООО "Паллада" из Мурманской области, ТДС "Восток", СРТМ "Арму" ООО "Комсомольскрыбпром", РМС "Алеут" ООО "Тихоокеанский Флот" из Хабаровского края, РШ "Экопасифик" ООО "ДВ-Флот" из Сахалинской области и РС "Капитан Фирсов" ООО "Пасифик Краб" из Приморского края. В ведомстве добавили, что теперь на корейский рынок смогут отгружать рыбопродукцию 1 039 тысячи российских поставщиков, и служба продолжает расширять перечень отечественных компаний, имеющих право экспорта в эту страну.

